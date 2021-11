Im Ellwanger Landgericht geht es heute um versuchten Mord

Versuchter Mord: Darum geht es an diesem Dienstag, 9. November, bei einem neuen Prozess vor dem Ellwanger Landgericht. Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr.

Tatort ist ein Ellwanger Teilort. Der Angeklagte soll am 14. Mai in ein Gebäude eingedrungen sein, in dem seine frühere Lebensgefährtin wohnt. Er soll mehrere Tatwerkzeuge mit sich geführt haben, Handfesseln, Messer und weitere.

Laut Anklage hat der Mann eine Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet. Er ging wohl davon aus, dass seine frühere Lebensgefährtin erscheinen und die Sicherung wieder einschalten würde.

Aber statt der Frau erschien nur deren neuer Lebensgefährte. Der Angeklagte soll ihm mit einem Gummihammer auf den Kopf geschlagen haben. Der Mann erlitt Platzwunden, andere Personen kamen ihm zu Hilfe.

Zwei Verhandlungstage sind anberaumt. Der Prozess soll am 18. November fortgesetzt werden.