Im Café International ist die Welt zu Gast

Ein voller Erfolg ist das erste Café International im Speratushaus geworden. Auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde trafen sich am Montag rund 50 Flüchtlinge aus aller Herren Länder zum lockeren Gespräch mit Einheimischen und untereinander.

„Da ist wirklich die Welt zu Gast“, freute sich Sylvia Caspari, die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbandes Ostalb, angesichts der Sprachenvielfalt: „Es ist wirklich eine bunte Mischung. Hier kann man Sprachen studieren.“ Und in der Tat hörte man Arabisch und Griechisch, Albanisch und Türkisch, Englisch und Französisch, Persisch und so ausgefallene Sprachen wie Wolof aus Gambia und Tigrigna aus Eritrea. Und natürlich Deutsch. Denn neben dem Kennenlernen geht es beim Café International auch darum, dass die Flüchtlinge ihre in Deutschkursen erworbenen Sprachkenntnisse in Gesprächen mit Einheimischen anwenden.

Da ist der Rapper Mohammed Bahbooh fast schon ein Vorbild. Der 16-jährige Schüler der Buchenbergschule, der derzeit seine Hauptschulabschlussprüfung macht, kam im September 2015 mit seiner Familie aus Homs in Syrien über die Balkanroute nach Deutschland und nach Ellwangen. Damals sprach er so gut wie kein Wort Deutsch. Bereits im vergangenen Jahr indes hat der sympathische junge Mann drei Lieder auf Deutsch geschrieben und kann inzwischen auf mehr als ein Dutzend Auftritte in Ellwangen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Eßlingen zurückblicken. Im Speratushaus sang er „Syrien blutet“, „Nur Träume“ und „Freunde“. Manch eine der Zuhörerinnen hatte dabei Tränen in den Augen, sang Bahbooh doch über sein Heimatland und den Bürgerkrieg: „Wir wollen Frieden, nur noch Frieden“. „Super, echt klasse!“, erntete er zahlreiche Komplimente.

Miteinander reden

Pfarrer Martin Schuster unterhielt sich mit Afrikanern aus Kamerun auf Französisch. „Die sind jeden Sonntag im Gottesdienst“, verriet der Geistliche. Er klagte jedoch: „Es wird viel über Flüchtlinge gesprochen, aber wenig mit ihnen.“ Die Gäste kamen nicht nur aus der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) und aus vorläufigen und Anschlussunterkünften, sondern auch aus der Europäischen Ausbildungs- und Transferakademie (EATA). Die Leiterin des Cafés, Rina Pantou vom Kreisdiakonieverband und vom Projekt Aktion Mensch bot sich an, im Rahmen des Cafés auch Fragen zum Asylverfahren zu beantworten. Der städtische Integrationsbeauftragte Jürgen Schäfer wies auf die Auszeichnung Ellwangens als „Stadt ohne Rassismus – Stadt mit Courage“ hin.

Das Café International im Speratushaus in der Freigasse 5 hat jeden Montag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. (sj)