„Im Ausland war’s am schönsten“

Laura Neumann, Sechstklässlerin an der Schöner-Graben-Schule, wohnt in der Intensivgruppe Adler des Kinderheims Graf in Ellwangen. Für den „Zeitungstreff 2018“ hat sie Erzieher Philip Kraß interviewt.

Als was arbeitest du bei uns im Kinderheim Graf?

Ich arbeite als Erzieher.

Wolltest du schon immer Erzieher werden?

Ich habe mehrere Praktika gemacht, um für mich den richtigen Beruf zu finden. Ich habe ein Praktikum als Justizwachtmeister, als Polizist, als Kindergärtner, als Lehrer und als Altenpfleger absolviert. Die meisten Praktika hatte ich im sozialen Bereich.

Welches Praktikum hat dir am besten gefallen?

Ich hatte ein Auslandspraktikum in einem britischen Kindergarten und das war am schönsten.

Was ist ein Justizwachtmeister?

Das ist ein Polizist, der im Gefängnis auf die Häftlinge aufpasst.

Was macht dir an deiner Arbeit Spaß?

Der Umgang mit verschiedenen Menschen.

Woher kommst du?

Aus Nördlingen in Bayern .

Wie alt bist du?

Ich bin 24 Jahre alt

Hast du einen Spitznamen und

wenn ja, wie lautet er?

Mein Spitzname ist Fibbzy. (zt)