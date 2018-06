Im Ausland Erfahrung sammeln

Zum zehnten Mal haben sich Erzieherinnen von Sankt Loreto, Institut für Soziale Berufe in Ellwangen, für drei bis vier Wochen auf den Weg gemacht, in vorschulischen Einrichtungen in Europa und den USA zu arbeiten.

Alle 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen zehn Jahre sind sich einig, dass es in der Ausbildung eine einmalige Chance ist, auf diese Weise den eigenen Horizont zu erweitern und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Der Lehrplan der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Erzieher verlangt, dass interkulturelle Pädagogik und vorurteilsbewusste Erziehung, Bildung und Betreuung vermittelt werden. Die Studierenden sollen kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede verstehen und in ihre Arbeit einbeziehen.

Die Auslandspraktikantinnen haben diese Erfahrung gemacht: Ihr Einsatz in Krippen und vorschulischen sowie sonderpädagogischen Einrichtungen in Dänemark, Lettland, Spanien, im Kosovo und den USA diente auch der interkulturellen Begegnung.

Die Projektteilnahme schließt mit Zertifikaten und dem Erwerb des Europasses ab. „Die Studierenden erleben in dieser Zeit einen großen Zuwachs an Selbstbewusstsein und persönlicher Reife“ betont Constanze Loritz, Dozentin und Projektkoordinatorin des Auslandspraktikums.