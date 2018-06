„Ihr seid verantwortlich, dass es nicht wieder passiert“

Ihre Familie wurde von den Nazis enteignet, etliche Familienmitglieder im KZ umgebracht. Ihrer Mutter wurden die Kinder weggenommen. Ihre Zwillingsschwester kam bei unmenschlichen Experimenten um, sie selbst erlitt Schäden, an denen sie bis heute leidet. Dennoch verspürt Rita Prigmore keine Verbitterung, sondern arbeitet gegen das Vergessen und für Versöhnung. Das hat sie auch an der Schule Sankt Gertrudis getan.

Sichtlich bewegt erzählte die Würzburgerin aus ihrem Leben: Ihre Familie war katholisch ohne politische Ambitionen und in die Gesellschaft integriert – Vater und Großvater waren Korbmacher in Lohr am Main, die Mutter Sängerin und Tänzerin am Stadttheater Würzburg. Dann begannen die Nazis, alle Sinti und Roma zu erfassen und deren Nasen, Ohren, Blut und Fingerabdrücke zu untersuchen – man unterstellte ihnen, kriminelles Erbgut zu besitzen. Die Familie wurde 1938 enteignet und nach Würzburg überstellt. „Es waren fünf Personen in einer Anderthalb-Zimmer-Wohnung.“ Mit dem Erbgesundheitsgesetz mussten sich ab 1941 alle Sinti entscheiden: Entweder Sterilisation oder Auschwitz. Man nimmt an, dass insgesamt zirka 500000 Sinti und Roma im Dritten Reich umgebracht wurden.

Um ihr Leben zu retten, willigt auch die Mutter von Rita Prigmore in die Sterilisation ein. Dabei wird festgestellt, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Sie wurde gezwungen, die Kinder nach der Geburt zu medizinischen Versuchszwecken zur Verfügung zu stellen. 1943 kamen die Mädchen Rita und Rolanda zur Welt. An der Würzburger Universitätsklinik führte Dr. Heyde, der Schüler des KZ-Arztes Dr. Mengele war, die Experimente durch: „Man gab uns Spritzen in den Kopf. Damit sollte die Augenfarbe von braun auf blau geändert werden, um eine arische Herrenrasse zu züchten.“ Nach zwei Wochen stürmte die Mutter in das Krankenhaus. Da lag Rolanda tot in einer Badewanne. Mit Rita flüchtete sie und wurde zu Hause bereits von der SS erwartet. Das Kind wurde ihr weggenommen und erst 1944 wieder zurückgebracht.

Den Jugendlichen in Sankt Gertrudis erzählt die Zigeunerin, wie sie sich selbstbewusst bezeichnet, ohne Verbitterung ihre Geschichte: „Ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschehen ist, aber ihr seid verantwortlich, dass es nicht wieder passiert.“ Was sie erzählt, belegt sie mit Unterlagen aus dem Dritten Reich, älteren und neueren Zeitungsausschnitten, einem Röntgenbild ihres Schädels mit Einstichlöchern und ihrer Narbe am Auge.

Für Toleranz

In den 1980er-Jahren hat sie sechs Jahre lang ihre Familie in den USA zurückgelassen, um eine Entschädigungsklage gegen den Freistaat Bayern vorzubereiten. Zeitgleich engagierte sie sich mit ihrer Mutter für Toleranz gegenüber Sinti und Roma. In den letzten Jahren arbeitet sie mit der Friedensschule Sant‘ Egidio zusammen und hält Vortrage. Ihr Appell für Menschlichkeit und gegen Rassismus: „Nur das Herz eines Menschen ist wichtig.“