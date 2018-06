Ideen der Verwaltung finden viel Beifall

Die beiden großen, aktuellen Ellwanger Themen heißen gerade Radverkehrskonzept und Spiel- und Bewegungsflächenkonzept. In den letzten Tagen wurden die Konzepte in gemeinsamen Sitzungen der Ortschaftsräte Röhlingen und Schrezheim sowie Pfahlheim und Rindelbach vorgestellt und intensiv diskutiert (wir berichteten). Nun hat sich auch noch der Bauausschuss der Stadt Ellwangen ausführlich mit den beiden Themen beschäftigt.

Bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch begrüßte das Gremium die ausgearbeiteten Pläne und bezeichnet sie in großen Teilen sogar als „Meilenstein“ in der Entwicklung der Infrastruktur Ellwangens. „Sicherlich gibt es noch in einigen Punkten den einen oder anderen Diskussions- und Verbesserungsbedarf. Insgesamt ist diese Initiative der Verwaltung zur Optimierung von Radwegen und Spielplätzen aber uneingeschränkt zu begrüßen“, konstatierte Pfahlheims Ortsvorsteher Wolfgang Seckler. Dieser Einschätzung schlossen sich weitere Mitglieder des Gremiums an.

Bereits 2001 gab es Pläne für ein Radverkehrskonzept in Ellwangen. Der Schwerpunkt dieses Konzepts lag damals auf der Kernstadt und griff die allgemeine Bemühungen vieler Städte und Kommunen in dieser Zeit auf, ihre Innenstädte autofreier und somit attraktiver zu machen. Seit dieser Zeit aber haben sich die Möglichkeiten und Anforderungen an ein sicheres Radwegenetz grundlegend verändert. Ein Grund dafür liegt in der vermehrten Nutzung elektrounterstützter Fahrräder. Dadurch gewinnt das Fahrrad als Verkehrsmittel auch auf längeren Distanzen zwischen Kernstadt und Teilorten an Bedeutung. Diese Entwicklung wurde in dem neuen Radverkehrskonzept der Stadt aufgegriffen und es wurde überdies auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt. Für die gut durchdachte Konzeptplanung und die -ausarbeitung bekamen sowohl die Stadt als auch das beauftragte Planungsbüro Bernhard Brenner Ingenieure aus Aalen großes Lob von den Ausschussmitglieder.

Einzig der Zeitrahmen für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts wurde kritisiert. „Der Zielhorizont von zehn bis 15 Jahren erscheint mir viel zu lang“, sagte Stadtrat Herbert Hieber (SPD). Außerdem regte er an, die im Haushalt vorgesehene jährliche Investitionssumme zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur deutlich zu erhöhen. Bislang rechnet die Verwaltung mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 250 000 Euro.

„Ein Quantensprung“

Hat schon die Konzeption für bessere Radwege in und um Ellwangen für Zufriedenheit im Bauausschuss gesorgt, sprachen das Gremium bei der Vorstellung des Spiel- und Bewegungsflächenkonzepts, dessen Schwerpunkt auf der Optimierung des Spielplatzangebotes in Ellwangen und seinen Teilorten liegt, gar von einem „Quantensprung“. Der Kern des Konzepts lautet: Weniger ist mehr. Was nichts mit der Anzahl der Spielgeräte auf den Spielplätzen zu tun hat. Vielmehr geht es künftig darum, sich auf wenige Standorte zu konzentrieren, die aber qualitativ so aufzuwerten, dass der Spiel- und Erholungsfaktor auf diesen Flächen maximal ausfällt.

„Wir haben damit zum ersten mal einen einheitlichen Kriterienkatalog geschaffen, nach denen wir unsere Spiel- und Bewegungsflächen bewerten und entsprechend aufwerten können. Das finde ich schon bemerkenswert“, befand Bürgermeister Volker Grab. Lob kam erneut von Herbert Hieber. Das Konzept könne tatsächlich „ein Qualitätssprung werden“ – wenn es denn auch so umgesetzt werde. Die einzige Kritik, die vorgetragen wurde, entzündete sich auch hier am zeitlichen Rahmen: Die Umsetzung aller vorgesehenen Maßnahmen dauerten vielen Ausschussmitgliedern deutlich zu lange. Klaus Ehrmann, Leiter vom Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bei der Stadt Ellwangen, entgegnete auf diese Kritik: „Mir ist es lieber, dass wir eine Maßnahme nach der anderen sauber umsetzen und ordentlich abschließen. Wer zu viel auf einmal machen möchte, verzettelt sich schnell.“ (mab)