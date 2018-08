Ibuprofen wird knapp: Apotheker hat vorgesorgt

Der Arzneistoff Ibuprofen wird weltweit stark nachgefragt. Das Schmerzmittel ist in verschiedenen Packungsgrößen und Dosierungen auf dem Markt. Doch weil zurzeit ein Werk des deutschen Chemiekonzerns BASF in den USA wegen eines technischen Problems nicht produzieren kann, ist das Mittel knapp geworden.

Wohl dem, der gut informierte Kreise hat. In Ellwangen und Umgebung müssen Patienten und Schmerzleidende nicht auf Ibuprofen verzichten. Denn Dr. Richard Krombholz, der die Adler-Apotheke und die Apotheke im Ärztezentrum führt, wurde frühzeitig informiert. „Außendienstmitarbeiter haben mir im Juni gesagt, dass es knapp wird“, so der Apotheker auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte BASF in den USA noch keine Probleme. „Da gab es Engpässe in Asien“, erklärt Krombholz. Der Ausfall von BASF kam dann noch hinzu.

Seine Apotheken hätten sich deswegen bereits nach der Mitteilung mit Vorräten eingedeckt. „Wir haben einen Halbjahresvorrat angelegt, so viel wie sonst nie“, sagt Krombholz. Vor allem von Ibuprofen-Packungen mit 400 und 600 Milligramm Wirkstoff pro Tablette. „Davon leben wir jetzt. Noch haben wir keine Engpässe.“

Bis Oktober würde dieser Vorrat ausreichen, so der Apotheker weiter. „Dann wird es eng. Ich hoffe, dass die Produktion bis dahin wieder normal läuft.“ Auch Ärzte und Praxen werden bei Engpässen informiert. Auch Krombholz habe Krankenhäuser und Ärzte informiert, zu denen er guten Kontakt habe. Die Ärzte sollten bei verschreibungspflichtigem Ibuprofen, wenn es Engpässe gibt, genau abwägen, ob es nötig ist.

Selbst herstellen ist zu aufwendig

Krombholz ist wie viele Apotheken auch auf die Lieferungen der Medikamente angewiesen. Selbst herstellen würde er mit seinem Team die Arznei nicht. Zwar wäre das möglich, wenn die Apotheker den Wirkstoff bekommen. Krombholz: „Der wird bei uns aber nicht verarbeitet. Der Aufwand ist viel zu groß.“