Hymne des TSV Ellwangen feiert Sportsgeist und Gemeinschaft

Drei Strophen umfasst die Hymne des TSV Ellwangen. Das Lied soll Sporttreibede und Fans aller Altersklassen ansprechen. „Der Text sagt viel von dem aus, was den Verein ausmacht“, sagt der Vereinsvorsitzende Günther Haas.

1. Strophe: 1846 kam der TSV in Fahrt, / Fit im Geist und auch im Körper / sind wir heute noch am Start.

Zusammen ist alles gleich doppelt so schön, / Strengt’s nicht so an, tut’s nicht so weh /

wir lieben es halt, gesellig zu sein, / wir lieben ganz klar unsern Turn-Sportverein.

Refrain: TSV – unser Herz schlägt rot und blau, / Rot und blau – Wir gemeinsam, TSV.

2. Strophe: Im Wasser, an Land und an frischer Luft, / Sporthalle, Rad und auch zu Fuß,

Geist und Körper kommen in Schwung, / und wir bleiben so für immer jung.

Ob Basket-, ob Volley-, ob Base-, überall / Rollstuhl-Rollis, wir sind am Ball,

Sportskanonen, Bauch, Beine, Po, / und tanzen gefällt uns ja sowieso.

Bridge: Heimat, Freundschaft, Glücksmomente, / Das schenkt dir der TSV.

Sei dabei und bleibe fit, / komm, mach mit beim TSV.

Refrain: TSV – unser Herz schlägt rot und blau, / Rot und blau – Wir gemeinsam, TSV.

3. Strophe: Egal, wo du herkommst, was du auch bist, / bunt und weltoffen ist unser Gemisch,

ob jung oder alt oder Handicap, / willkommen ist jeder, der fair ist und nett.

Sportlich im Wettkampt, Spaß am Gelingen, / auch im Scheitern immer gewinnen,

durch dick und dünn unsere Zeit erleben, / mit Herz und Hand die Stadt bewegen.

Bridge: Heimat, Freundschaft, Glücksmomente, / Das schenkt dir der TSV.

Sei dabei und bleibe fit, / komm, mach mit beim TSV.

Refrain: TSV – unser Herz schlägt rot und blau, / Rot und blau – Wir gemeinsam, TSV.

Musik: Andreas Hunke, Text: Franz Brenner. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des TSV Ellwangen.