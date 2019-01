„Hurra! Hurra! Hurra! - Der Schenken Franz isch 90 Jahr“

„Hurra! Hurra! Hurra! - Der Kalte Markt ist da!“ Kein anderer Ellwanger ist so eng mit dem Kalten Markt und dem offiziellen Kalter-Markt-Lied verbunden wie Franz Schenk. Unzählige Male hat der singende Metzgermeister dieses Traditionslied bei der Eröffnung der so genannten fünften Jahreszeit der Ellwanger und beim Kuttelessen im Hotel Goldener Adler und später im Roten Ochsen gesungen, über 65 Jahre hinweg. Dafür wurde er mit der Kalter-Markt-Plakette in Silber ausgezeichnet. Am Samstag, 26. Januar, feierte das Ellwanger Original in guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag.

Franz Schenk, Jahrgang 1929, ist ein echter Ellwanger, seine Eltern hatten die Gaststätte „Kronprinzen“. Bei Metzger Vaas in der Pfarrgasse erlernte er ab 1943 das Metzgerhandwerk. 1950 machte er die Meisterprüfung, 21 Jahre alt war er damals. Seine erste Metzgerei war im „Kronprinzen“. Im November 1954 heiratete er seine Frau Gabriele, geborene Kurz aus Bühlerzell. Mit ihr zusammen hat Schenk drei Söhne, eine Tochter und acht Enkel. Franz und Gabriele Schenk eröffneten am 8. Dezember 1954 ihre Metzgerei in der Bahnhofstraße, sie wird heute von Sohn Reiner und seiner Frau betrieben. Lange Jahre hatte das Ehepaar in Ellwangen drei Metzgereifilialen gleichzeitig, die in der Bahnhofstraße, 33 Jahre lang eine in der Pfarrgasse und von 1968 bis 1980 eine in der Marienstraße 4.

Fleiß, Geschäftssinn und Bodenständigkeit, Optimismus, Humor und die Liebe zu Tradition, Heimat und Gesang zeichnen Franz Schenk aus. Und der Metzgermeister engagierte sich in vielfältiger Weise. So war er Vorstandsmitglied der Metzgerinnung Ellwangen, Aufsichtsratsvorsitzender der Schlachthausgenossenschaft und ist Gründungsmitglied der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung Ostalb, wo er 32 Jahre lang Schatzmeister war. Von 1983 bis 1989 war er für die CDU Mitglied im Gemeinderat. Außerdem sang er als erster Bass 17 Jahre lang im von ihm mitgegründeten Altmeisterchor Aalen.

Am Montagabend feierte der Liederkranz Ellwangen Franz Schenk im Jeningenheim. Und da gab es ein auf den „Kerl mit viel Format“ zugeschnittenes Ständchen. Und dieses Liedchen beginnt, wie kann es anders sein, mit „Hurra! Hurra! Hurra! - Der Franz isch 90 Jahr“. Immerhin ist Franz Schenk seit über 65 Jahren Mitglied im Liederkranz, eingetreten im Januar 1953. In dieser Zeit war er 31 Jahre aktives und 34 Jahre förderndes Mitglied sowie einige Jahre als Berater im Beirat. Im Dezember 2003 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

„Drum: Prosit! Stoßt die Gläser an, denn 90 wird nicht jeder Mann“, heißt es am Ende des Geburtstagsliedes für den „Schenken Franz“. Gedichtet wurde es von seinem ehemaligen Kollegen, dem Ellwanger Metzgermeister Josef Kurz, überarbeitet wurde es von Chorleiter Hans Kucher. Der Liedtext mit Noten wurde dem Jubilar im goldenen Rahmen überreicht. Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Volker Grab und Pfarrer Michael Windisch.