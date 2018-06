Hungertücher verhüllen in der Fastenzeit den Altarraum

In vielen Kirchen sind in der Karwoche, die Kreuze im Altarraum mit einem violetten Tuch verhüllt. Der Ursprung dieses Brauchs liegt in der jüdischen Tradition, wo das Allerheiligste des Jerusalemer Tempels mit einem Vorhang verhüllt war. Den drei Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas nach zerriss dieser Vorhang beim Kreuzestod Jesu am Karfreitag und gab den Blick auf die Bundeslade mit den Gesetzestafeln des Moses frei. Der Opfertod Jesu hat die Menschen von der Distanz zu Gott befreit: Jesus ist für alle Menschen gestorben.

Im Mittelalter verhüllten während der Fastenzeit Vorhänge den Altarraum. Der damalige Mensch konnte oft nicht lesen und schreiben und bezog seine Glaubenslehren vor allem von Wandbildern. In der Fastenzeit sollte auch auf die oft prächtigen Wandbilder verzichtet werden, auch hier war geistiger Verzicht, also „Hungern“ angesagt. „Schmachten“ ist ein altes Wort für Hungern, der Lappen bedeutet das große Tuch, und so kommt es vor allem im norddeutschen Sprachraum zur Bezeichnung „Schmachtlappen“, während sich in Süddeutschland das Wort „Hungertuch“ durchgesetzt hat. Diese Tradition hat das Hilfswerk „Misereor“ aufgegriffen und von Malern aus Entwicklungsländern Hungertücher malen lassen. 1996 hat als einziger europäischer Maler Sieger Köder ein solches Hungertuch gestaltet.

2005 hat er für die Sankt-Josef-Kirche in Bad Urach ein dreiteiliges Altarbild geschaffen. Dieses Triptychon wird in der Karwoche ebenfalls mit drei schlichten Tüchern verhüllt, auf denen Köder Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu gemalt hat.