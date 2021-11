Hund beißt zweimal zu

Verletzungen an der Hand hat ein 72-Jähriger am Freitagmorgen erlitten, als ein Hund ihn biss. Gegen 10 Uhr war der Mann auf dem Fuß- und Radweg an der Jagst hinter dem Gelände des Ellwanger Bauhofs parallel zum Mühlgraben unterwegs. Hier kam ihm eine Frau entgegen, welche einen Hund dabeihatte. Der Hund sprang unvermittelt an dem 72-Jährigen hoch und biss ihm zweimal in die Hand. Aussagen des Mannes zufolge verhielt sich das Tier aggressiv; seine Besitzerin hatte offenbar keine Möglichkeit, den Angriff abzuwehren.

Die unbekannte Frau ist circa 70 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie hat aschblonde Haare, welche sie zu einem Dutt gebunden trägt. Die Unbekannte parkte ihren weißen Kleinwagen am Mühlgraben an der Fußgänger-Holzbrücke. Der Hund ist circa hüfthoch und 40 Kilogramm schwer. Der weiße, kurzhaarige Hund war angeleint.