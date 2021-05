Eine 54-Jährige ist am Donnerstagvormittag von einem Hund gebissen worden. Die beiden tiefen Wunden am Bein mussten ärztlich behandelt werden.

Die Frau war gegen 10.45 Uhr ammit ihrem eigenen Hund in der Hasenbergstraße unterwegs, als der Hund aus einem Hofraum auf sie zusprang und zubiss. Auch ihr Border Collie erlitt mehrere Bisswunden, die in der Tierklinik in Dinkelsbühl versorgt werden mussten.