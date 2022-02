Hütte Neunheim übergibt 4000 Euro

Ein großer Erfolg ist der Christbaumverkauf der Hütte Neunheim gewesen. Es kamen 4000 Euro für den guten Zweck zusammen, die jetzt an insgesamt fünf Einrichtungen und Projekte übergeben wurden.

Unterstützt werden mit den Spenden der Naturkindergarten Eulennest, die Grundschule Neunheim für die Ausstattung der Schulbibliothek, der Verein Wagnershof Ellwangen für die Erneuerung der Sitzbänke auf dem Wagnershof, die Marienpflege Ellwangen und das Projekt Segeltaxi. Die Mitglieder der Hütte Neunheim bedanken sich bei den „Stammkunden“, die jährlich ihren Christbaum beim Baumverkauf am Dorfplatz erwerben, aber auch bei den vielen neuen Gesichtern für ihren Besuch und die Unterstützung der Aktion.

Der bewährte Christbaumverkauf hatte am Wochenende des dritten Advent wieder in der Dorfmitte von Neunheim stattgefunden. Er fand bereits zum zehnten Mal statt, konnte jedoch wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt mit einem gemütlichen Beisammensein in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre verbunden werden. Dennoch war der Baumverkauf ein großer Erfolg, finden die Mitglieder der Neunheimer Clique.