Hubschrauber sprüht Biozid gegen Raupen

Im östlichen Teil des Ostalbkreises werden voraussichtlich in der Woche ab Montag, 7. Mai, per Hubschrauber rund 30 Hektar Eichenbestände auf den Gemeindegebieten Ellwangen, Kirchheim am Ries, Westhausen und Unterschneidheim mit dem Biozid Foray ES® behandelt. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Maßnahme diene dem Schutz von Menschen und Tieren vor Gesundheitsschäden durch die Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners, so die Auskunft des Landratsamts. Die zu behandelnden Flächen liegen daher in regelmäßig befallenen Eichenwäldern entlang von Wegen oder Waldrändern, an die Weiden oder Wiesen zur Futtermittelgewinnung angrenzen.

Die Aktion wird innerhalb eines Tages vorgenommen. Der genaue Termin wird bestimmt durch den Belaubungszustand der Eichen, den Entwicklungszustand der Raupen sowie die windstille und trockene Witterung und wird voraussichtlich in der kommenden Woche ab 7. Mai liegen.

Das Betreten und Befahren der Flächen ist vom Beginn der Bekämpfung an bis zum Ablauf des nächsten Tages verboten. Der Verzehr von Pflanzen, insbesondere Beeren, Pilzen und Waldkräutern, ist vorsorglich untersagt. Der genaue Termin wird kurzfristig in der Tagespresse bekannt gegeben. Karten der zu behandelnden Fläche sowie weitere Informationen gibt es unter www.ostalbkreis.de