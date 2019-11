Hubele kritisiert vor jüdischem Friedhof die „rechtspopulistische AfD“

„Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg.“ Mit diesem Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald am 19. April 1945 hat Siegfried Hubele von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten und Mitarbeiter der Gedenkstätte Hessental seine Rede am Sonntag bei der Gedenkfeier für die Opfer des nationalsozialistischen Terrors am Mahnmal vor dem jüdischen Friedhof begonnen – und ging dann hart ins Gericht mit der AfD. Eingeladen hatte das Friedensforum Ellwangen.

„74 Jahre nach dem Schwur von Buchenwald, am 27. Oktober 2019, erhält ein Faschist namens Björn Höcke in Thüringen jede vierte Wählerstimme für seine rechtspopulistische AfD“, sagte Siegfried Hubele und zitierte Bertolt Brecht: „Der Schoß ist noch fruchtbar, aus dem dies kroch.“ Hubele blickte auf die mehr als 60 Millionen Toten des von den Nazis ausgelösten Zweiten Weltkrieges, darunter sechs Millionen ermordete europäische Juden und 3,3 Millionen ermordete sowjetische Kriegsgefangene, 150 000 ermordete Sinti und Roma und 200 000 ermordete behinderte Menschen. Für Alexander Gauland von der AfD seien diese über neun Millionen ermordete Menschen „nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“.

Hubele sah einen Zusammenhang von Hetzern im Internet, Aufstachlern der AfD gegen Menschen, die als Kriegs- und Umweltflüchtlinge in Deutschland Schutz suchen, und dem faschistischen Mörder von Halle, der sich in einem „Rassenkrieg“ sieht, dem NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) und anderen gewalttätigen Rechtsradikalen.

Marie-Luise Stock und Julia Tluk schildern Grausamkeiten des Todesmarsches

Josef Baumann, Peter Maile und Volker Lauster-Schulz vom Friedensforum gedachten der Opfer und dem Leiden in den beiden KZ-Außenlagern in Ellwangen, die von 1941 bis 1942 beziehungsweise von 1943 bis 1945 existierten, und des Hessentaler Todesmarsches, der im April 1945 auch durch Ellwangen ging. Gemeinsam mit den beiden Schülerinnen und Erinnerungskultur-Schülerguides des Peutinger-Gymnasiums, Marie-Luise Stock und Julia Tluk, schilderten sie die Grausamkeiten des Hessentaler Todesmarsches mit etwa 700 mitmarschierenden Häftlingen und mehr als 170 Toten, polnische Juden, die erschlagen, zu Tode getreten, erschossen wurden oder an Misshandlungen, Hunger und Entkräftung starben.

Baumann erinnerte an die KZ-ähnlichen Flüchtlingslager in Libyen, an die Besetzung von Teilen von Nordsyriens durch die türkische Armee und an die Drohung des türkischen Staatsspräsidenten, Europa mit Flüchtlingen zu „fluten“, und wandte sich „in einer Zeit, wo Hass und Hetze Herzen und Hirne vergiften“ gegen Militarismus, Faschismus, Antisemitismus, Radikalismus und Intoleranz. Peter Maile legte am Gedenkstein eine Blumenschale nieder. Das Friedensforum rief angesichts von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Hunger, Not und der Bedrohung durch die Anhäufung perfekter Tötungstechnik zu Wachsamkeit, Widerspruch und konsequentem Handeln in der Gegenwart auf. Elmar Ries sprach ein hebräisches Totengebet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Bettina Strohm und Volker Lauster-Schulz (beide Gitarre und Gesang), die unter anderem das Lied von den Moorsoldaten sangen. Anschließend konnte der jüdische Friedhof mit den 20 erhaltenen Gräbern besichtigt werden. An der Feier nahmen auch Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab teil.