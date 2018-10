Schwere Verletzungen hat sich am Montag ein 43 Jahre alter Fahrer eines Langholz-Lkw bei einem Unfall bei Hilbenhof erlitten. Der Langholzlaster war von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Wielandsweiler unterwegs, als er gegen 11.50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und beim Gegenlenken ins Schleudern geriet. In der Folge stürzte der Lkw um und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde in das Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben des Fahrers war ihm ein Lkw auf der falschen Fahrbahnseite entgegengekommen, weshalb er nach rechts hatte ausweichen müssen.

Bei dem Unfall waren Rettungsdienst, Straßenmeisterei, ein Rettungshubschrauber zur Zuführung eines Notarztes, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Die Fahrbahn ist derzeit noch voll gesperrt.

Die Sperrung wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro beziffert.