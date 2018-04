Holzbau Schlosser punktet mit Erfahrung

Das Unternehmen Holzbau Schlosser entwickelt, plant und realisiert Industriehallen, Bürogebäude sowie Reitanlagen und viele weitere Objektbauten aus Holz. Beim Bau von Reithallenbau verfügt Schlosser über jede Menge Know-how und gehört zu den führenden Unternehmen in Europa. Leserinnen und Leser der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ haben bei einer Führung mit Mitgeschäftsführerin Marlen Schlosser einen Einblick bekommen.

Schlosser zeigte der Besuchergruppe die einzelnen Projekt- und Planungsabteilungen und Produktionsstätten des Unternehmens. Seit über 30 Jahren realisiert Schlosser Projekte in der Industrie und im Reitsport und sieht sich selbst als Spezialist im Ingenieurholzbau. Das Unternehmen vereint unter einem Dach ein professionelles Planungs- und Ingenieur-Büro und ein leistungsfähiges Holzbauunternehmen. Aktuell beschäftigt Schlosser über 75 Ingenieure, Planer, Facharbeiter und Angestellte. „Die Firma Schlosser ist familiengeführt. Auch sonst arbeiten viele aus der Familie bei uns im Betrieb mit“, sagt Marlen Schlosser.

An der ersten Station lernt die Besuchergruppe die Projekt- und Planungsteams kennen. „Wir haben schon früh die Vorzeichen und Vorteile der industriellen Digitalisierung erkannt und unser Unternehmen danach ausgerichtet“, sagt Marlen Schlosser. So können die Mitarbeiter ihren Kunden mit Hilfe eines Tablets den aktuellen Stand des Projekts präsentieren.

Büro, Planung und Produktion sind miteinander vernetzt, was die interne Kommunikation und Arbeitsabläufe optimiert. „In der Vorplanungsphase können unsere Kunden über ein spezielles Kamerasystem einen ersten virtuellen Gang durch ihre künftigen Büroräume oder Lagerhallen machen. Wir können dem Kunden dabei zum Beispiel zeigen, wie sein möbliertes Büro aussehen kann“, sagt Marlen Schlosser. Das fasziniere potenzielle Geschäftspartner.

In den Produktionshallen werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Viele Bauteile würden komplett vorgefertigt und dann an Ort und Stelle nur noch zusammengefügt. Das spare Zeit und Geld. Vieles wird bei Schlosser auch nach Möglichkeit selbstgefertigt. Die Firma mache möglichst viele Komponenten selbst, auch Metallverstrebungen oder andere Bauteile aus Metall, sagt Marlen Schlosser.

Die Firma lege auch Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Hochdämmende Zellulosefasern, die über ein spezielles Verfahren in die Hohlräume der Wandteile eingeblasen werden, sorgen laut Marlen Schlosser dafür, dass Standards beim energieeffizienten Projektbau erfüllt werden. Eine weitere Stärke sei der Reitanlagen- und Reithallenbau. Hier lägen Traditionen und Erfahrung nah beieinander. „Weil wir uns in der Familie sehr für den Reitsport interessieren, wissen wir aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt. Wir punkten mit Wissen. Das merken unsere Kunden“, so Marlen Schlosser.

