Hochwasser rund um Ellwangen: Pegelstände sinken wieder

Das Tauwetter und die anhaltenden Regenfälle haben die Pegel an Flüssen und Bächen im Ostalbkreis in der Nacht von Sonntag auf Montag kräftig ansteigen lassen. Doch schon am Montagmittag konnten die Behörden Entwarnung geben. Die Pegel fallen. Da es in den kommenden Tagen weitestgehend trocken bleiben soll, wird sich die Lage weiter entspannen, sagen die Experten voraus.Die Jagst schwoll am frühen Montagmorgen bei Jagstzell auf eine Höhe von drei Metern an, der Kocher kratzte bei der Messstelle Wöllstein an der 3,50 Meter-Marke, die Lein bei Abtsgmünd stieg auf weit über zwei Meter ebenso wie auch die Rems bei Schwäbisch Gmünd, wo mit einem Pegelstand von 2,40 Meter zwar kein hundertjähriges Hochwasser registriert wurde, sehr wohl aber ein 20-jähriges Hochwasser, sprich ein Hochwasserereignis, das so statistisch nur alle 20 Jahre vorkommt.

Trotzdem war die Lage an den Gewässern stets unter Kontrolle. „Unser Hochwasserschutz hat im Großen und Ganzen reibungslos und sehr routiniert funktioniert“, bilanziert Oliver Huber, Leiter des Geschäftsbereichs Wasserwirtschaft beim Landratsamt Ostalbkreis, zufrieden. Die Automatismen, die bei hohen Pegelständen anlaufen, um schwere Hochwasserschäden zu vermeiden, hätten allesamt gegriffen. So seien etwa im Bereich des Wasserverbands Obere Jagst am Ende alle 15 Rückhaltebecken in Betrieb gewesen. Dabei seien aber bei weitem nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft gewesen. „Allein diese 15 Becken können rund zehn Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen, lediglich 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser wurden hier am Montag angestaut. Da war also noch viel Luft nach oben gewesen“, erklärt Huber.

Becken sind bald wieder leer

Im Laufe der Woche rechnet Huber mit einer deutlichen Entspannung an Flüssen und Bächen. Zwar seien für den heutigen Dienstag vor allem im südlichen Kreisgebiet noch geringe Niederschläge angekündigt, doch die würden sich nicht mehr spürbar auf die Pegelstände auswirken. Auch das Wasser, das in den Rückhaltebecken angestaut wurde, würde wieder abgelassen, um hier Platz für das nächste Hochwasserereignis zu schaffen. „Es dauert nicht länger als vier Tage, dann sind diese Becken abgewirtschaftet, sprich wieder leer“, sagt Huber.

Auch der Meteorologe Andy Neumaier gibt Entwarnung. Bis zum Wochenende kämen zwar durch Niederschläge noch zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter zusammen. „Das ist aber außerhalb der Warngrenzen. Die Pegel werden trotzdem fallen“, sagt Neumaier.

Am Mittwoch könne es sogar ein paar Sonnenstunden geben. Ab dem kommenden Wochenende werde es dann frostiger. „In der Woche darauf wird es mit gelegentlichen Schneefällen winterlich. Der Schnee kommt beständiger bei uns an“, sagt der Meteorologe.