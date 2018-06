Hochregal ersetzt Photovoltaikanlage

Nach dem behördlich erwirkten Rückbau der Photovoltaikanlage wird auf dem Firmenareal Hofecker in der Tannhäuser Industriestraße wieder gebaut (wir berichteten). Nachdem man bei der Tannhäuser Gemeindeverwaltung am Dienstag nicht sagen konnte, was dort konkret entstehen soll, brachte eine Nachfrage beim Landratsamt am Mittwoch Klarheit. Offenbar soll die abgebaute Photovoltaikanlage, um die es einen monatelangen Rechtsstreit zwischen Hofeckers und den Behörden gab, nun tatsächlich durch ein neues Hochregal ersetzt werden, das mit senkrecht (nicht mehr schräg) anmontierten Photovoltaikmodulen versehen sein wird. Dieses Bauwerk ist von Seiten der Behörden genehmigt; es darf eine vorgeschriebene Länge allerdings nicht überschreiten.

Der Architekt der Familie Hofecker hat das Landratsamt außerdem in Kenntnis gesetzt, dass das Hochregal um Stellwände erweitert werden soll – als Einfriedung des Geländes. Diese Stellwände sollen nicht höher als zwei Meter werden und sind damit von einer behördlichen Genehmigung befreit.

Der Haken an der Sache: Zwischenzeitlich hat sich auch der Anwalt der Hofeckers beim Landratsamt gemeldet und darauf hingewiesen, dass der Bauherr die zusätzlichen Stellwände gerne mit schräg aufgesetzten Photovoltaikmodulen versehen möchte. Beim Landratsamt wollte man diese Planänderung nicht kommentieren. Sprecherin Stefanie Rieger beließ es bei dem knappen Hinweis, dass für eine solche bauliche Ausführung ein Bauantrag vonnöten sei, über den dann in einem Bauantragsverfahren entschieden werden müsse.

Die unendliche Geschichte – sie geht offenbar weiter.