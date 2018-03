Hochkarätige Schlosskonzerte

Musikalischen Hochgenuss für Freunde klassischer Musik und alle, die es werden wollen, versprechen die Ellwanger Schlosskonzerte. Es gastieren Musiker von internationalem Rang.

Hans-Ulrich Engel vom Stiftsbund ist seit mehr als drei Jahrzehnten künstlerischer Leiter der hochkarätigen Konzerte. Seit zehn Jahren ist die Stadt als Veranstalter mit im Boot. Aufgaben und Ausgaben werden brüderlich geteilt. Olaf Thielke vom Kulturamt betont das respektvolle Miteinander der Kulturschaffenden in Ellwangen. Das sei nicht selbstverständlich. Glückliches Ellwangen – Stadt und Stiftsbund lassen sich die Schlosskonzerte einiges kosten.

„Es geht nicht um Superlative“, erläutert Thielke, „sondern um die Bewahrung kultureller Grundwerte, die allein nicht lebensfähig sind. Dazu gehört die klassische Musik. Und natürlich möchten wir den Zuhörern einen schönen und emotionalen Abend bereiten.“

Hans-Ulrich Engel lobt die großartige Arbeit der Musikschulen: „Die Ostalb hat viele junge Talente.“ Zu diesen gehört Adrian Durm. Der gebürtige Ellwanger machte Abitur am Peutinger-Gymnasium, ist Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und Mitglied des Xenon-Saxofonquartetts. Das tritt am Sonntag, 25. März, im Speratushaus auf. Im unbeheizten Thronsaal ist es noch zu kalt.

Tschaikowsky, Schubert, Chopin und Mozart

Den Konzertreigen im bis dahin barrierefreien Thronsaal (hoffen die Veranstalter) eröffnet am Samstag, 16. Juni, das Phaeton-Piano-Trio. Das nach dem Sohn des Sonnengottes Helios benannte Ensemble spielt unter anderem Tschaikowskys Klaviertrio a-Moll, das als Höhepunkt melancholischer Stimmungsmalerei der romantischen Kammermusik gilt.

Freunde des Barock sollten Johanna Seitz an der Barockharfe und Christoph Mayer an der Barockvioline zwei Wochen später nicht versäumen.

Kritiker loben einhellig das beseelte Spiel der aus Jena stammenden, jungen Pianistin Natalia Ehwald. Die 35-Jährige tritt am Samstag, 14. Juli, auf und spielt unter anderem Franz Schuberts wunderbare Sonate A-Dur.

Der sinnlichen Schönheit des Klavierklangs ist Wolfgang Manz verpflichtet. Der international gefragte Künstler und Professor an der Nürnberger Musikhochschule führt am Samstag, 1. September, in 24 Klavieretüden von Frédéric Chopin ein. Chopin komponierte diese poetischen Meisterwerke zwischen 1829 und 1836.

Zum krönenden Abschluss der Schlosskonzerte ist das Bartholdy-Quintett mit Mozart, Krampe und Anton Dvoráks Streichquintett in Es-Dur zu hören: nicht weniger amerikanisch und nicht weniger mitreißend als seine ungleich berühmtere Sinfonie „Aus der Neuen Welt.“