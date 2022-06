Hitze, Bier und Lkw: „Ostalb Trucker“ feiern auf dem Ellwanger Autohof

„Wir hatten einen Heidenspaß“, freut sich Hans Mayer. Gemeinsam mit seinem Sohn Manuel Mayer sowie Pascal Winter hatte der Lkw-Fahrer aus Lorch das mittlerweile vierte Treffen der „Ostalb Trucker“ auf dem Ellwanger Autohof organisiert. Rund 300 Gäste folgten der Einladung. Zur Abkühlung an diesem doch sehr heißen Wochenende gab es neben einem Bierwagen sogar einen mobilen Pool, der von den partywilligen Truckern gerne genutzt worden ist.

Eigentlich hatte Mayer sogar mit 350 Teilnehmern gerechnet. Aufgrund des sehr warmen Wetters habe es aber ein paar Absagen gegeben, sagt der Organisator. Dennoch zeigt er sich sehr zufrieden mit der hohen Resonanz von 300 Gästen, die in rund 65 Lkw angereist waren. Viele Freunde, Bekannte und Familienmitglieder seien dabei gewesen. „Das Fest war super“, betont Mayer. Gefeiert wurde an drei Tagen, der Höhepunkt mit den meisten Teilnehmern war am Samstag.

Die Trucker haben zudem die Gelegenheit genutzt, die Chefin des Autohofs gebührend zu verabschieden. Corinna Schneider habe den Hof zwei Jahre lang betrieben und die Trucker somit zweimal ihr Fest ausrichten lassen, erklärt Mayer. Der Betreiberwechsel ist laut dem Lorcher Ende des Monats geplant. Auch mit dem neuen Chef wolle man Gespräche wegen der Fortführung der Treffen führen.

Trucker spenden für den guten Zweck

Die Trucker möchten nicht nur feiern, sondern auch karikativ aktiv sein. Daher wurde wie bei den vorherigen Treffen für das „Blaue Haus“ in Stuttgart, einen Förderkreis für krebskranke Kinder, gesammelt. Man habe Strohhüte, Tassen und Kissen mit dem Logo der „Ostalb Trucker“ versteigert, sagt Mayer. Insgesamt seien rund 700 Euro zusammengekommen. Die Aktion habe sich gelohnt.

Im April waren einige „Ostalb Tucker“ mit 25 Lkw in Stuttgart, um die gegen die derzeit hohen Spritpreise zu demonstrieren. Auch das gehöre dazu, nicht nur feiern, betont Mayer. Die Tuppe hat sich übrigens aus einer Facebook- und einer WhatsApp-Gruppe heraus entwickelt. Hier halten die Fahrer regelmäßig Kontakt.

Klar ist schon jetzt: Das Treffen soll im kommenden Jahr wiederholt werden, ob in Ellwangen oder anderswo. Das Fest wurde auch in diesmal von Sponsoren unterstützt. Da man kein Verein sei, könne man auch keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Daher würden die Sponsoren die Trucker komplett mit eigenem Geld unterstützen, so der Lorcher weiter.

Danken wolle er deshalb der Landmetzgerei Greiner aus Alfdorf, der Metzgerei Scherrenbacher aus Straßdorf, der Metzgerei Bengelmann aus Ellwangen, der Löwenbrauerei in Wasseralfingen, Edeka Seitz aus Schwäbisch Gmünd sowie Horeischi Transporte aus Braunsbach.