Hintere Ledergasse bringt neue CD raus

Sechs Jahre sind vergangen seit die Ellwanger Faschingskultband Hintere Ledergasse ihre dritte CD veröffentlicht hat. Jetzt wird die vierte Scheibe der illustren Truppe mit dem verheißungsvollen Titel „Emmer scheener...“ erscheinen. Auf dem Silberling finden sich zehn mehr oder weniger neue Lieder der Band. Und als absolutes Sahnehäubchen auch noch ein nicht ganz ernstgemeintes Grußwort von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.

Die Hintere Ledergass’ ist seit mittlerweile 26 Jahren fester Bestandteil des Ellwanger Faschings: Am Fasnachtssonntag ziehen die Musiker durch die Gaststätten der Stadt, sorgen in den Kneipen für Stimmung und verkürzen für das feiernde Partyvolk die Wartezeit bis zum Eintreffen der Schwarzen Schar. Von Anfang an wurden dabei selbst geschriebene und komponierte Lieder serviert, die meist aus der Feder von Franz Brenner und Martin Unfried stammen.

Stücke, die es auch auf CD gibt. Das neueste Werk der Band erscheint am 7. Februar. Die CD enthält sozusagen ein Best of. Es sind Lieder, die in den vergangenen sechs Jahren beim Publikum am besten angekommen sind. „Jedes dieser Lieder hat es verdient, auf der CD zu sein“, sagt Bandmitglied Andreas Hunke. Im Keller des Ellwanger Juweliers befindet sich das Tonstudio, in dem auch die neueste CD der Band aufgenommen worden ist. In dem engen Raum stehen zahlreiche Instrumente wie Tuba, Trommel, Gitarre, Keyboard und Trompeten. An den Wänden hängen Plakate und Fotos von Auftritten aus früheren Zeiten. Hier entstand in gut sechs Monaten die neue CD.

Darauf finden sich beliebte Faschingstitel wie „King Käs“, „Letten Lover“ oder auch „Bolla Bolla Hois“. Wobei Brenner und Hunke im Vorfeld nicht alle Titel preisgegeben haben. Ein bisschen Überraschung soll noch sein...

Ein Schmankerl ist in jedem Fall der sechste Titel. Da erklingt eine bekannte Stimme. Die von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, der auf dem historischen Ellwanger Marktplatz ein Freibad eröffnet. Da wird in Sachen Marktplatzbelebung doch endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht. Die Stimme des OB ist echt; die Rede stammt allerdings nicht aus seiner Feder, sondern von der Hinteren Ledergass’. Humor beweist auch Asma Gebreloel, der im anschließenden Lied „Komm mir gangad bada auf’m Marktplatz“ den Freibad-Gag noch ein bisschen weiter dreht.

Wer die Songs der Hinteren Ledergasse live hören möchte, wird dazu während der fünften Jahreszeit mehrmals die Gelegenheit erhalten. Am Gumpendonnerstag eröffnet die Band gemeinsam mit Kindern aus verschiedenen Kindergärten um 10.30 Uhr am Fuchseck die Fastnacht. Und natürlich wird die Gruppe auch in diesem Jahr wieder am Faschingssonntag durch die Ellwanger Lokale ziehen.

Die neue Hintere-Ledergasse-CD „Emmer scheener...“ kostet 15 Euro und ist am Gumpendonnerstag und Faschingssonntag direkt bei der Gruppe oder sonst bei Juwelier Hunke erhältlich.