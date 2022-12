Hinter jeder Zahl eine Geschichte: So hat sich der Virngrund 2022 entwickelt

Kommunalpolitisch war 2022 für die Virngrundgemeinden ein Jahr, das in Erinnerung bleiben wird: Bürgermeisterwahlen in Ellenberg und Tannhausen, Debatten zur Eindämmung der Energiekrise, Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine oder auch der Breitbandausbau. Für die meisten Menschen sind es aber vor allem die persönlichen Ereignisse, die ein Jahr unvergesslich machen: Ein Paar besiegelt seine Liebe mit dem Ja-Wort oder bekommt Nachwuchs. Den größten Kindersegen hat in diesem Jahr Unterschneidheim mit 57 Geburten verzeichnet, gefolgt von 36 in Rainau und 20 in Ellenberg.

„Liebesnest“ Tannhausen

Das „Liebesnest“ im Virngrund scheint aber die Gemeinde Tannhausen zu haben – dort haben sich im vergangenen Jahr 21 Paare trauen lassen. Aber auch Unterschneidheim und Rainau belegen in dieser Kategorie Podestplätze. Es wird sich zeigen, ob die Gemeinde den ersten Platz mit der neuen Weidenlaube, die bald als alternativer standesamtlicher Trauort zur Verfügung stehen soll, auch 2023 verteidigen kann.

Mehr Zuzüge als Wegzüge

Ähnlich aufregend wie Nachwuchs ist der Umzug in eine neue Heimat, der auch immer einen neuen Lebensabschnitt markiert. Wie schon bei den Geburten ist Unterschneidheim auch in Sachen Zuzüge Spitzenreiter mit 319 Anmeldungen, abermals dicht gefolgt von Rainau (306). Tannhausen und Ellenberg teilen sich mit 124 Zuzügen den dritten Platz. Gleichzeitig verzeichnen diese vier Gemeinden aber auch die meisten Wegzüge. Insgesamt konnten aber alle Gemeinden im vergangenen Jahr wachsen, überall haben sich mehr Menschen angesiedelt, als weggezogen sind.

An der Erhebung teilgenommen haben Rainau, Stödtlen, Ellenberg, Jagstzell, Tannhausen, Unterschneidheim und Wört. Auch die Stadt Ellwangen hat ihre Zahlen zur Verfügung gestellt. Trotz mehrfacher Anfragen per Mail haben wir von der Gemeinde Rosenberg keine Auskunft erhalten und konnten sie daher nicht in die Statistik mitaufnehmen.

Die Zahlen liefern keinen absoluten Vergleich

Durch die unterschiedlichen Größen der Kommunen lassen sich die Zahlen nur bedingt in ein Verhältnis setzen. Es geht demnach nicht um eine bessere oder schlechtere Entwicklung, sondern um einen Einblick, wie sich die Region demografisch entwickelt hat. Zugunsten der Lesbarkeit ist Ellwangen daher auch gesondert dargestellt. Hinter jeder Zahl steckt eine Geschichte, ein besonderes Ereignis oder der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Erinnern und Vergleichen. Grafiken: Infogram/lha