Hilsenbeks Vision: Ellwangen wird Energiestadt

Die intelligenteste Lösung muss den Zuschlag bekommen, nicht die lukrativste. Das forderte Landrat Klaus Pavel beim Besuch von Landwirtschaftminister Alexander Bonde in Ellwangen. Bonde ist in der Landesregierung für die Umnutzung der Kasernenstandorte für eine zivile Nutzung zuständig und informierte sich in Ellwangen über die Lage. Die ist nach wie vor unklar, denn ein Zeitplan, wann die Soldaten abziehen, liegt noch nicht vor, sagte der Standortälteste, Oberstleutnant Uwe Zvonar. Da die Ellwanger Soldaten 2013 im Kfor-Einsatz im Kosovo sind, hielt er einen Abzug vor 2014 für unwahrscheinlich.

Vom Zeitplan des Abzugs der Soldaten und von der Bereitschaft des Bundes, den Umwandlungsprozess finanziell mitzutragen, hängt vieles ab. Das Land könne in Berlin Gespräche führen und die betroffenen Gemeinden bei der Städtebauförderung und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum verstärkt berücksichtigen, sagte Bonde. Für ein Konversionsprogramm zuständig ist der Bund und dort das Ministerium für Verkehr und Städtebau. Konkrete Summen seien noch nicht im Gespräch, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen des Abzugs der Soldaten für die Stadt listete Oberbürgermeister Karl Hilsenbek auf. Bei Schlüsselzuweisungen und Bedarfszahlen verliere die Stadt 2014 vorsichtig geschätzt 140 000 Euro, die Einbußen bei den Stadtwerken beliefen sich auf 700 000 Euro im Jahr, der Kaufkraftverlust im Landkreis auf 2,6 Millionen Euro im Jahr.

Hilsenbeks Vision für die Zeit nach dem Abzug der Soldaten: Ellwangen wird Energiestadt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Wissenschaftseinrichtungen. Grundsteine seien mit den Forschungsprojekten und –mitteln für EnBW ODR und Varta gelegt. An der Hochschule Aalen wird ein Stiftungslehrstuhl erneuerbare Energien eingerichtet, zahlreiche Firmen in der Region produzieren Bestandteile für entsprechende Anlagen, ergänzte Kiesewetter. Der Kreis wiederum sei am Thema Windkraft sehr interessiert und habe sich schon vor der Standortentscheidung für ein Testfeld Windenergie beworben. Das kann sich Pavel jetzt gut auf dem Gelände des Standortübungsplatzes vorstellen. (gr)