Hilsenbek tritt bei OB-Wahl nicht mehr an

Macht er’s noch mal oder hört er auf? Auf die Entscheidung von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, ob er bei der OB-Wahl am 26. Mai noch einmal antritt, haben viele gewartet. Jetzt ist klar: Er tritt nicht an. Das hat er beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend bekannt gegeben. Er will aber in der Kommunalpolitik bleiben und bewirbt sich erneut um ein Kreistagsmandat. Dass er und seine Frau weiterhin gerne Bürger der Stadt bleiben wollen, dafür gab es in der Stadthalle langen Beifall.

Hilsenbek ist der dienstälteste Bürgermeister im Kreis, zuerst war er in Böbingen, seit 16 Jahren ist er in seiner Heimatstadt Ellwangen. 33 Jahre seien für ein Wahlamt in Ordnung, hat er beschlossen und sich gefragt, ob es den richtigen Zeitpunkt überhaupt gebe, um aufzuhören. Schließlich sei eine Stadt nie fertig, immer seien Projekte zu Ende zu bringen, oder es kämen neue dazu, die man im Vorfeld noch gar nicht im Fokus habe. In seinem Entschluss bestärkt hat ihn auch das Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Demokratie vom Wandel lebe.

Wenn er noch einmal angetreten wäre, dann für die volle Amtszeit von acht Jahren, sagte Hilsenbek. An deren Ende wäre er 69 Jahre alt. Wie es einem dann oder mit 64 oder 65 gesundheitlich gehe, könne man nicht wissen. Amtsmüde oder frustriert sei er nicht. Probleme gebe es immer und überall, und es gehöre zu den Aufgaben des OB, das anzugehen.

In der Summe sei er mit den vergangenen 16 Jahren als OB zufrieden. In der Zeit sei die Stadt vorangekommen – mit dem Ausblick auf die Landesgartenschau ohnehin. Für Stadt und Region will er sich weiter engagieren, „weil mir Stadt und Raumschaft wichtig sind.“ Deshalb kandidiere er für den Kreistag und möchte auch wieder in den Verwaltungsausschuss der Kliniken, weil das Krankenhaus für Ellwangen so wichtig sei.

Bis zum letzten Arbeitstag am 19. Juli will sich Hilsenbek mit voller Kraft für die Stadt einsetzen. Schließlich stünden noch wichtige Entscheidungen an – etwa zur LEA im Februar. Auch der Wettbewerb zur Landesgartenschau muss vorbereitet werden. Und danach? Dann werde er erst einmal den Terminkalender aus der Hand legen und den Rest auf sich zukommen lassen.

„Das hätte ich nicht gedacht“

„Überraschung geglückt“, sagte Bürgermeister Volker Grab, als er dem OB im Anschluss an dessen Rede die Hand reichte. Grab war nach eigener Aussage nicht vorab über die Entscheidung von Karl Hilsenbek informiert worden, wollte sie aber auch nicht näher kommentieren. Ebenfalls überrascht zeigte sich Rolf Merz, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Ellwanger Gemeinderat. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagte Merz. Der Chef der größten Gruppierung im Rat verwies darauf, dass er bereits im Sommer angekündigt hatte, dass die CDU bei der OB-Wahl eine Alternative präsentieren wolle. Wie diese aussehen könne, „das sehen wir in den nächsten Wochen“, so Merz. Es sei noch nichts angedacht. Eine Bewertung von Hilsenbeks Amtszeit wollte der CDU-Fraktionsvorsitzende nicht abgeben. „Das ist noch zu frisch“, sagte Merz beim Neujahrsempfang.

Hariolf Brenner (Freie Bürger) hatte ebenfalls nicht mit der Entscheidung Hilsenbeks gerechnet, auf eine weitere Amtszeit zu verzichten. „Ich bin über die Entscheidung überrascht, aber ich finde sie gut“, sagte das Gemeinderatsmitglied. Über die Gründe wollte Brenner nicht spekulieren.

Überrascht über den Verzicht auf eine weitere Amtszeit zeigte sich auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Berthold Weiß. Er hofft, dass ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin im Frühjahr 2019 zusammen mit einem neuen Gemeinderat für eine Aufbruchsstimmung in der Stadt sorgen kann. Denn auch im Gemeinderat stehe bei den Wahlen im Frühjahr ein Generationenwechsel an. Angesichts der „großen Herausforderungen“, Weiß nannte unter anderem die Landesgartenschau, sei „starker Rückenwind“ notwendig.

Respekt für die Entscheidung

Großen Respekt zollte Herbert Hieber, der Fraktionschef der SPD, der Entscheidung Hilsenbeks, nicht noch einmal als OB-Kandidat anzutreten. „Ich hätte gedacht, er macht weiter“, sagte Hieber. Der SPD-Fraktionschef bewertete die Aussicht auf einen Wechsel an der Rathausspitze als „gut für Ellwangen“. Er sagte aber auch, Karl Hilsenbek habe in seiner Amtszeit viel für Ellwangen erreicht und langfristige Projekte angestoßen. „Ich finde es toll, wenn jemand, der vieles erreicht hat, auch sagen kann, dass es Zeit ist, einen Punkt zu machen“, würdigte Hieber den OB.