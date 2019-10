Ellwangens früherer Oberbürgermeister Karl Hilsenbek hat erfolgreich am Rotary Marathon in Abbiategrasso teilgenommen.

Hilsenbek, der auch Ehrenbürger der italienischen Partnerstadt von Ellwangen ist, wurde am Start von Bürgermeister Cesare Nai und Vizebürgermeister Roberto Albetti herzlich begrüßt. Dann ging es bei sehr warmen Temperaturen auf eine große Schleife rund um Abbiategrasso. Sehenswürdigkeiten, wie das Kloster von Morimondo und der Fluss Ticino waren in die abwechslungsreiche Streckenführung eingebunden. Karl Hilsenbek kam dann nach 3 Stunden, 18 Minuten und 43 Sekunden im Ziel auf dem Messegelände in Abbiategrasso an. Er belegte mit dieser Zeit Platz 27 unter allen Teilnehmern und in seiner Altersklasse M 60 den ersten Rang. Bürgermeister Nai fand die Teilnahme von Karl Hilsenbek auch deshalb toll, da nach der Teilnahme der Rosenberger Laufgruppe am Marathon vor zwei Jahren die partnerschaftlichen Kontakte unter den Leichtathleten ihre Fortsetzung fanden.