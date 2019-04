Hilfe gesucht: Wenn Eltern mit ihren Kindern in Stress kommen

So schön das Leben mit Kindern ist – zuweilen kann es auch sehr anstrengend sein. Eltern oder Alleinerziehende können an ihre Grenzen kommen und nicht immer leben Großeltern oder andere Verwandte am Ort, um solche Überlastungssituationen abzufangen. Deshalb wird es künftig in der Region Ellwangen ehrenamtliche Familienpaten geben. Ein erstes Informationstreffen ist am Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr bei der Caritas in der Badgasse 4 in Ellwangen.

Ein Zahnarztbesuch mit drei kleinen Kindern kann zum Problem werden, der wöchentliche Großeinkauf zur Geduldsprobe und eine längere Dusche mit Haarewaschen zur unlösbaren Aufgabe. „Das sind Spitzen im Leben von Familien, von denen wir täglich in unserer Arbeit in der Sozialberatung erfahren“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Charlotte Raubach. Deshalb ist sie froh, dass Bettina Vierkorn-Mack und Frank Keller vom Vorstandstandem des Vereins Kleinen Hände die Familienpaten ins Leben gerufen haben.

Dann kann der Familienpate das Schriftliche sortieren und Dinge erledigen, die liegen geblieben sind.

Bettina Vierkorn-Mack

Familienpaten sind Frauen und Männer, die in die Familien gehen. Manchmal besteht ihre Aufgabe einfach darin, zuzuhören und Verständnis für die Lage der Mutter oder des Vaters zu haben, sagt Frank Keller. Bei Stress in der Familie kann es auch vorkommen, dass der Papierkram liegen bleibt. „Dann“, sagt Bettina Vierkorn-Mack, „kann der Familienpate das Schriftliche sortieren und Dinge erledigen, die liegen geblieben sind.“

Verein Kleine Hände und die Caritas betreuen Familienpaten

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Kinderstiftung Knalltüte. „Wir sind auf ehrenamtlich Engagierte und auf Spendenmittel angewiesen“, erklärt Stiftungsreferentin Inga.

Die Familienpaten werden in ihr Amt eingeführt und begleitet vom Verein Kleine Hände und Charlotte Raubach. Das Team schaut auch, dass es zwischen Familie und Pate stimmt. „Wir führen die Erstgespräche gemeinsam und begleiten die Familienpaten in ihrer Arbeit“, so die Sozialpädagogin.

Das Ehrenamt bei den Familienpaten ist zeitlich völlig unabhängig. Die Dauer der Einsätze ist auf drei bis sechs Monate angelegt. Die Frequenz kann der Familienpate selbst bestimmen. „Wir sind froh über jede Stunde“, sind sich die Verantwortlichen einig. Denn jede Stunde könne helfen, eine belastende Situation abzufangen.

Angesiedelt ist das Projekt bei Caritas-Mitarbeiterin Charlotte Raubach in der Badgasse. Finanziell getragen und inhaltlich begleitet werden die ehrenamtlichen Familienpaten vom Förderkreis Kleine Hände und von der Kinderstiftung Knalltüte.

