Hilfe für Kliniken in Peru

Mit 3000 Euro unterstützt der Lions-Club Ostalb-Ipf die drei Polikliniken „Espiritu Santo“ in Peru, in denen auch der Ellwanger Comboni-Pater Josef Schmidpeter wirkt. Ohne diese sowie weitere Spenden aus Deutschland könnten die Polikliniken und auch ein Altersheim in dieser Corona-Pandemie momentan nicht weitergeführt werden, sondern müssten wie viele staatliche Kliniken geschlossen werden.

Überhaupt sind in Peru viele staatliche Einrichtungen geschlossen, viele Firmen haben ihre Produktion eingestellt. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschnellt, und die Armut hat sich mit der Pandemie noch stärker ausgebreitet. Insgesamt, so schätzt Pater Schmidpeter, sind bisher 153 000 Menschen in Peru an Corona gestorben. In einer virtuellen Konferenz, an der in Arequipa Pater Josef Schmidpeter und Poliklinik-Leiter Victor Bernal sowie Bernhard Kuhn und Berthold Vaas vom Ellwanger Freundes- und Förderkreis Pro Espiritu Santo e.V.teilnahmen, erkundigte sich Lions-Präsident Michael Jast über die derzeitige Situation. Diese bezeichnet Pater Schmidpeter als „tragisch“, denn bei den über 1500 Patienten täglich kommen auch 100 bis 120 Coronakranke in die Polikliniken nach Arequipa und Lima. Alle Patienten werden zu sozialen Preisen behandelt, ebenso wie ihnen Hilfe bei seelischen Krankheiten angeboten wird. Die Polikliniken haben auch schon im vergangenen Jahr damit begonnen, eigenes Desinfektionsgel herzustellen, damit Patienten nicht mehr das teure Gel, bei dem es sich oft um Fälschungen handelte, zu kaufen. Daneben müssen die Polikliniken natürlich eine Reihe von Maßnahmen zur Gesundheitssicherung vornehmen, so den Kauf von Desinfektionsgeräten, Desinfektionskabinen, von Sicherheitskleidung oder Tests für die Mitarbeiter und Patienten.