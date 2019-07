Hildegard Steim ist 101 Jahre alt

Ihren 101. Geburtstag hat Irmgard Steim, geborene Hug, feiern können. Geboren wurde sie am 1. Juli 1918 in der Hammerschmiede bei Pommertsweiler.

Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine Schneiderlehre in Stuttgart. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann, Hermann Steim, kennen. Nach ihr Verlobung wurde Hermann Steim Soldat an der Ostfront. Am 17.Mai 1942 fand die Ferntrauung statt, die kirchliche Trauung wurde im September 1942 in Pommertsweiler gefeiert. Hermann Steim wurde danach wieder an die Ostfront abkommandiert, wo er bei einem Panzerangriff schwer verwundet wurde.

Irmgard Steims Leben wurde nun plötzlich von der Fürsorge für den schwerkriegsbeschädigten Ehemann und die 1944 geborene Tochter Elisabeth geprägt. Nach Lazarettaufenthalten und amerikanischer Kriegsgefangenschaft wurde die Familie schließlich in der Hammerschmiede aufgenommen. Weitere sechs Kinder wurden geboren und mussten versorgt werden. Auch die pflegebedürftigen Schwiegereltern wurden später von Irmgard Steim in ihrem Haushalt aufgenommen, betreut und versorgt.

All diese Mühen hat Irmgard Steim ohne Aufhebens auf sich genommen. OB Karl Hilsenbek würdigte deshalb ihre vorbildliche Lebensleistung und sprach ihr bei der Gratulation Dank und Anerkennung aus.