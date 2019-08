Hier treten die Urban Dancer zum Battle an

Am Samstag, 7. September, ab 14 Uhr trifft sich die regionale Urban-Dance-Szene im Speratushaus in Ellwangen, um Spaß am Tanzen zu haben, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu beeindrucken und vor allem um sich in Battles zu messen. Es werden viele in der Szene bekannte Gäste aus ganz Deutschland erwartet, die diese Veranstaltung über die Region hinaus attraktiv machen und Impulse für die lokale Szene mitbringen.

In der Region Aalen und Ellwangen gibt es eine sehr lebendige Szene junger Tänzer, die die unterschiedlichen Tanzstile des Urban Dance zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Dazu zählen vor allem Hip-Hop, Breakdance, House und Experimental. Um die Mitglieder der international erfolgreichen Tanzformation Keraamika, die auch die Tanzschule „House of Dance“ in Aalen und eine Dependance in Ellwangen betreibt, haben sich viele junge, begabte und engagierte Tänzer gesammelt. Sie haben sich ganz dem urbanen Tanz verschrieben und leben ihre Begeisterung dafür in einer Community, in die sich jeder mit ganzem Herzen einbringt und in der jeder für jeden da ist. Da der urbane Tanz Teil der Hip-Hop-Kultur ist, sind deren ursprüngliche Werte wie Respekt, Toleranz und Solidarität auch für die Tänzer der lokalen Szene die Grundlage ihres täglichen Lebens.

Um den Mitgliedern dieser Szene eine Plattform zu geben findet die „Jack in the box“-Dancebattle in Kooperation mit Stadt Ellwangen, der Keraamika-Community und der mobilen Jugendarbeit Ellwangen Süd des DRK-Kreisverbands Aalen bereits zum fünften Mal statt. 2015 wurde die Tanzveranstaltung von Keraamika und der mobilen Jugendarbeit ins Leben gerufen, um den gemeinsam betreuten Jugendlichen die Möglichkeit zur Präsentation ihrer Leistungen zu geben. Seither hat sich „Jack in the box“ als spektakuläres Tanz-Highlight in Ellwangen etabliert.

Dieses Jahr messen sich die U16-Tänzer im Breakdance zwei gegen zwei und im Hip-Hop, ebenfalls zwei gegen zwei, jedoch ohne Altersbeschränkung. Im „Feel the Music“-Wettbewerb für Einzeltänzer sind alle Tanzstile erlaubt, gewertet wird vor allem die Umsetzung der Musik in tänzerische Ideen und Bewegungen. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von 400 Euro und Sachpreise.

Die Jury besteht aus den international renommierten Tänzern Domyno Aka JDot Rowdy (Domyno Fam, Saarbrücken), Rob Lawray (Lawrays, Nürnberg/Fürth) und Artform (The Tribe, Stuttgart). Für die spannenden Beats ist DJ Fayme (Team Fayme, Keraamika Fam) verantwortlich.