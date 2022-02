HG organisiert digitalen Schüleraustausch mit Langres

Normalerweise sieht ein Französisch-Austausch am Hariolf-Gymnasium so aus, dass die französischen Jugendlichen für eine Woche nach Deutschland kommen und die deutschen Schülerinnen und Schüler für eine Woche in der französischen Partnerstadt Langres zu Gast sein dürfen.

Doch dieses Jahr ist wieder einmal alles anders. Der Austausch musste, wie so vieles, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nichtsdestotrotz organisierte die Französischfachschaft mit den Lehrkräften Nora Sekler, Christina Gelderie und Oliver Lippmann einen Online-Austausch für die neunte und zehnte Klasse des Ellwanger Gymnasiums. So begann die Aktion mit der zehnten Klasse und im Anschluss mit der neunten Klasse über eine Online-Plattform.

Hier konnten sich die Schüler nach kurzen Begrüßungs- und Eröffnungsworten der französischen und der deutschen Schulleiter in virtuellen Gruppenräumen zu bestimmten Themen austauschen. Die meisten konnten dabei im direkten Gespräch ihre bisher erworbenen Fähigkeiten in der Fremdsprache unter Beweis stellen. Für die deutschen und französischen Fachlehrer war es spannend, mit anzuhören, was die Kinder tatsächlich alles aus dem Unterricht behalten haben.

Die Jugendlichen mussten ihre neuen Bekanntschaften viel zu schnell wieder gehen lassen, was vielleicht gar nicht schlecht war, wie die Aussage einer Schülerin der neunten Klasse zeigt: „Ich habe den ganzen restlichen Nachmittag mit meinem Franzosen geschrieben.“ Die Lehrkräfte lächeln: Ziel erreicht!

Für den zweiten Austauschtag hatten die Jugendlichen eine Präsentation über das Leben rund um Ellwangen vorbereitet, die sie ihren französischen Gleichgesinnten präsentierten.

Der krönende Abschluss folgte am Freitagmorgen: Verschiedene Spiele in der Fremdsprache mit den jeweils zugeteilten Austauschpartnern. Die Gewinner wurden sowohl auf deutscher wie auch auf französischer Seite mit städtetypischen Preisen gekürt. Diese waren im Vorfeld per Post an die Partnerschule geschickt worden. Nach der gelungenen Online-Premiere hoffen dennoch alle darauf, dass der Austausch bald wieder live und vor Ort stattfinden kann.