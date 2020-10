Heute: Konzert im Palais Adelmann

Die Musikschule Ellwangen lädt am heutigen Mittwoch, 21. Oktober, um 20 Uhr zu einem Konzert ins Palais Adelmann ein. Hier gastiert das Jazz-Duo Philipp Weiß und Walter Lang. Nach ihrem Jazzecho nominierten Debütalbum präsentieren die Musiker hier – in Anlehnung an die gemeinsame Liebe zum klassischen Lied – ihr neues Album „Dark Licht – A Dedication To Robert Schumann“, eine völlige Neuinterpretation von Robert Schumanns Liederzyklus „Dichterliebe“ nach Gedichten von Heinrich Heine. Unterstützt wird das Duo dabei noch durch den Rezitator und Sänger Klaus-Dieter Mayer. Besucher dürfen sich auf eine „Musik der Poesie“ freuen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.