Hervorragende Ergebnisse im Seniorensport

Bei der Hauptversammlung Ellwanger Behinderten- und Versehrtensportgruppe hat der Vorsitzende Heinz Rieker auf das Problem hingewiesen, Übungsleiter zu finden. Darüber hinaus sucht der Verein Nachwuchs für den Vorstand.

Der Vereinsvorsitzende Heinz Rieker ging auf die Schwierigkeit ein, Übungsleiter sowie ehrenamtliche Helfer und Betreuer in ausreichendem Maße zu finden. Er appellierte an die anwesenden Mitglieder sich aktiv zu beteiligen, da man dringend zwei Übungsleiter für die Aufrechterhaltung des Übungsbetriebs der Jugendlichen sowie der jungen Erwachsenen benötige. Außerdem bat er alle aktiven Mitglieder, ihren Übungsleitern und ehrenamtlichen Helfern öfter zu zeigen, dass sie deren Arbeit wertschätzen und dankbar dafür sind. Für das gesamte abgelaufene Jahr bedankte sich Heinz Rieker bei seinen Vorstandskollegen, Ärzten, Übungsleitern, Betreuern, Helfern und vor allem bei seiner ganzen Familie für die tatkräftige Unterstützung.

Auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern

Auch die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern müsse man dringend betreiben. Nächstes Jahr lege die stellvertretende Vorsitzende ihr Amt nieder. Heinz Rieker selbst würde gerne in drei Jahren nach dann 28-jähriger Vorstandstätigkeit seine Aufgaben an eine jüngere Person übergeben.

In seinem Jahresbericht gab Heinz Rieker einen Einblick in die verschiedenen Veranstaltungen des Vereins, die neben dem regelmäßigen Übungsbetrieb stattfanden. Die acht Teilnehmer am Bundesseniorensportfest 2018 in Goslar seien mit hervorragenden Platzierungen zurückgekehrt. Einen ersten Platz unter 141 Teilnehmerinnen belegte Luzia Scholz beim Frisbee-Golf.

Im Rahmen des Ehrungsnachmittages der Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Ellwangen nahm der Vorsitzende Heinz Rieker insgesamt 51 Ehrungen vor. Er verglich die Standhaftigkeit einer fast tausend Jahre alten Eiche im österreichischen Bad Blumau mit der Treue der langjährigen Mitglieder zu ihrem Verein. „Und damit sind sie zu Stützen unserer BVSG Ellwangen geworden. Sie haben schon vieles erlebt und bringen deshalb einen reichen Erfahrungsschatz in unseren Verein ein“.

Ehrennadel in Silber: Stefanie Dick (10 Jahre Mitgliedschaft und 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit)

20 Jahre: Anton Abele, Otto Bauer, Reinhard Bernard, Renate Brandes, Margarethe Fetzer, Ursula Fuchs, Margarete Knebel, Theresia Konle, Gertrud Kuhn, Otto Merz, Natascha Nast, Peter Nitschke, Eike Schneider, Fritz Seifert, Josef Strobel und Ursel Walter. 10 Jahre: Konrad Barth, Roland Beck, Xaver Berhalter, Walter Burkhard, Elisabeth Engelhart, Bärbel Fuchs, Hans Fuchs, Barbara Gohl, Dieter Gottfried, Sahra Hauber, Hildegard Heinke, Paul Hörmann, Inge Hutschneider, Edeltraud Ilg, Fabio Käder, Anna Klein, Josef Ladenburger, Marc Lange, Melanie Lange, Michel Lange, Johannes Löffelad, Hannelore Meiser, Richard Michel, Kurt Mitschke, Anneliese Preuschoff, Erika Rathgeb, Georg Sauter, Alfons Schmid, Christa Stegmaier, Anna-Lena Walter, Josef Wieszt, Irmgard Winter, Otto Wünsch und Bernd Zeberer.