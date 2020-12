Hermann Weber ist neues Ehrenmitglied des FC Ellwangen

Der FC Ellwangen hat seine diesjährige Hauptversammlung als Videokonferenz abgehalten, die von Vorstandsmitglied Christian Uhl organisiert und moderiert wurde. Rund 50 Mitglieder nahmen an dieser ersten Online-Versammlung der Vereinsgeschichte teil. Die Höhepunkte dieser Versammlung waren die Wahlen zweier Vorstände, die aktuellen Berichte aus den einzelnen Bereichen des Vereins sowie die Ernennung von Hermann Weber zum Ehrenmitglied.

Aus den Berichten der Vorstandschaft war zu entnehmen, dass der FC Ellwangen gut aufgestellt ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Aktiven Herren haben sich in der A-Klasse mittlerweile stabilisiert und setzen sich neue Ziele. Die Frauen und Juniorinnen spielen ebenfalls erfolgreich und nachhaltig in oberen Klassen und auch die männliche Jugend des FC Ellwangen ist von den Bambini bis zur A-Jugend mit mindestens einer Mannschaft besetzt, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Davon abgesehen sind die Verantwortlichen des Vereins überzeugt, dass in der Jugendarbeit das größte Entwicklungspotential des Vereins liegt. Deshalb sollen weitere Trainer ausgebildet und qualifiziert werden. Die Verbindung zwischen dem späteren Aktiven Bereich und dem Jugendbereich könne noch weiter gestärkt werden, hieß es in der Versammlung. In diesem zusammenhang sollen „tolle Projekte“, wie das Fördertraining Virngrund oder das Kooperationsprojekt mit dem FC Heidenheim, verstärkt nach außen getragen werden.

Weiter wurden die Mitglieder informiert, dass das laufende Jahr 2020 mit dem Saisonabbruch und den ausbleibenden Einnahmen aus verschiedenen nicht stattgefunden Veranstaltung und Spielen „eine besondere Herausforderung“ für den Verein darstelle, die man bisher noch Zuschüssen und durch die Unterstützung von Sponsoren und Zuschüssen meistern könne.

Bei den Vorstandswahlen wurde Helmut Lutz als neuer Vorstand für die „Aktiven Herren“ gewählt. Helmut Lutz tritt in die Fußstapfen von Helmut Wenzel, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Für sein außerordentliches Engagement in seiner fünfjährigen Vorstandstätigkeit wurde Helmut Wenzel im Namen des FC Ellwangen gedankt. Reinhold Köder wurde für seine jahrelange Arbeit im Ellwanger Frauenfußball mit der Wiederwahl als Vorstand „Frauen/Juniorinnen“ für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Im Rahmen der Online-Jahreshauptversammlung wurde außerdem Hermann Weber für sein Lebenswerk im Bereich des Ellwanger Sports gewürdigt und zum neuen Ehrenmitglied des FC Ellwangen 1913 ernannt. Hermann Weber habe sich in einer außergewöhnlichen Art und Weise für den Ellwanger Sport und speziell auch für den Ellwanger Fußball engagiert. Er habe damit „maßgeblich zur Weiterentwicklung des Fußballs in Ellwangen“ beigetragen. Darüber hinaus habe Weber als diplomierter Sportlehrer am PG, eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen auch für den Vereinssport motivieren und gewinnen können. Mittlerweile engagiert sich Weber auch noch in der Ellwanger LEA, bietet hier Training und Sprachunterricht an. Weber leiste somit „einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, wenn es um die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen geht“.