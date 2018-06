Hermann Fuchs baut an

Die Firma Hermann Fuchs erweitert ihr Verwaltungsgebäude im Mühlgraben 46. Das alte Bürogebäude wird derzeit umfassend saniert und um ein zusätzliches Geschoss und einen Anbau erweitert. Prunkstück des Umbaus wird zudem ein neues, rund 10,5 Meter hohes und 15 Meter breites Firmen-Eingangsportal. Es soll heute in Beton gegossen werden.

Wie Geschäftsführer Steffen Fuchs und sein Stellvertreter Tobias Häcker am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin ausführten, sei das Verwaltungsgebäude des Unternehmens in die Jahre gekommen und für das Fuchs-Team mittlerweile schlicht zu klein geworden. Zum Schluss hätten sich bis zu drei Mitarbeiter ein Büro geteilt. „Wir wollen mit dem Ausbau unsere Büroarbeitsplätze attraktiver und moderner gestalten und für unsere Beschäftigten mehr Platz schaffen“, betont Fuchs. Auch ein großer Konferenzraum sei in dem modernisierten Verwaltungsgebäude vorgesehen.

Ursprünglich war’s ein Wohnhaus

Das Gebäude der Firma Fuchs im Mühlgraben 46 diente ursprünglich als Wohnhaus. Es wurde Anfang der 60er-Jahre gebaut und erst im Jahr 1990 von der Firma Fuchs übernommen und zum Bürogebäude umgebaut. Die Substanz ist noch so gut, dass sich die Geschäftsführung nach längerer Abwägung dazu entschlossen hat, das Haus zu modernisieren und auszubauen. Das sei keinesfalls selbstverständlich, sagt Steffen Fuchs. Schließlich liege der Mühlgraben im Bereich der Jagstaue, viele Gebäude hätten hier mit Feuchtigkeit Probleme. Nicht so das alte Bürohaus der Firma Fuchs, das seinerzeit auf unzähligen Bodenpfählen errichtet worden ist. Hier sei selbst der Keller „furztrocken“, sagt Fuchs augenzwinkernd. So manch ein Nachbar sei regelrecht neidisch. Aus diesem Grunde habe sich die Unternehmensführung dann letztlich auch dazu entschieden, nicht auf andere Flächen im Mühlgraben auszuweichen, die ebenfalls im Besitz der Firma Fuchs sind, sondern weiter am angestammten Standort zu bleiben.

Im März gingen die Arbeiten im Mühlgraben 46 schließlich los. Die rund 30 Büromitarbeiter des Unternehmens wurden in ein freies Gebäude der Reinhardt-Kaserne (Nummer 63) ausquartiert, wo sie bis zum voraussichtlichen Abschluss der Umbaumaßnahme im Dezember 2018 ihre Arbeit verrichten werden.

Bauliche Gimmicks

Im Zuge des Ausbaus im Mühlgraben hat die Firma Fuchs übrigens auch das eine oder andere bauliche Gimmick geplant. Größte Besonderheit wird zweifelsohne das neue 10,5 Meter hohe Eingangsportal werden, das direkt an den ausgebauten Verwaltungsgebäudetrakt angrenzen wird. Es soll die Kunden der Firma nicht nur willkommen heißen, sagt Steffen Fuchs. „Wir wollen mit diesem Portal vor allem aufzeigen, was heute mit Sichtbeton alles möglich ist.“ Dementsprechend vielfältig werden auch die Flächen gestaltet. Das Stahlgerüst für das neue Portal steht bereits, es soll heute im Laufe des Tages vorsichtig, Schritt für Schritt mit Sichtbeton verfüllt werden.

Außergewöhnlich ist darüber hinaus auch das neue Heizungskonzept, das bei dem modernisierten Bürogebäude zum Tragen kommen wird. Dabei wird die Nähe zur Jagst genutzt. Mit Genehmigung des Landratsamtes wird die Firma Fuchs drei Brunnen errichten, deren Wasser über ein Pumpwerk sowohl zum Wärmen wie zum Kühlen des Gebäudes genutzt werden kann. „Das ist eine tolle ökologische Lösung. Wir werden hier künftig weder Gas noch Öl verbrennen müssen“, betont Tobias Häcker. Und auch für das Dach wurde eine ökologische Lösung gewählt. Es soll begrünt werden.