Herbert Schein tritt als Vorstandsvorsitzender bei Varta zurück

Der Vorstandsvorsitzende der Varta AG, Herbert Schein, tritt zurück. Das geht aus einer Pressemitteilung des Batterieherstellers mit Hauptsitz in Ellwangen hervor. CEO Schein widme sich künftig neuen Aufgaben, heißt es darin weiter. Zum Jahresende wird Schein seinen Platz räumen.

Künftig wird er den Geschäftsbereich der E-Mobilität in einer eigenen Varta-Gesellschaft „vorantreiben“. Markus Hackstein werde ab sofort Sprecher des Vorstands, der künftig aus drei Personen bestehen soll. Herbert Schein soll künftig einen zukunftsträchtigen Job machen. Denn das Unternehmen wolle den schnell wachsenden Markt „der großformatigen Lithium-Ionen-Zellen für E-Mobility noch zielgerichteter addressieren“, heißt es in der Mitteilung.

„Herbert Schein ist ein international renommierter Technologieexperte und hat in seinen knapp drei Jahrzehnten bei Varta mehrfach bewiesen, dass er neue Geschäftsbereiche erschließen und bis zur Marktführerschaft entwickeln kann. Er besitzt langjährige Erfahrung als Top-Manager in vielen Positionen auf nationaler und internationaler Ebene und hat die Reputation als Kenner des Batteriemarkts und der -Industrie. Das alles macht ihn zur idealen Besetzung für ein Unternehmen, das die Zukunft der Lithium-Ionen-Technologie in vielen Bereichen entscheidend prägen wird“, wird Michael Trojner, Aufsichtsratsvorsitzender bei Varta zitiert.

Um sich auf sein neues Amt zu konzentrieren, lege Schein den Post des Vorsitzenden ab. „Trotz des gegenwärtig schwierigen Marktumfelds ist Varta gut für die Zukunft aufgestellt. Die Grundlagen für weiteres Wachstum sind geschaffen, insbesondere für den zukunftsweisenden Lithium-Ionen-Markt. Das gilt auch für die anderen Bereiche der Varta AG, wie etwa die Energiespeicher“, so Schein laut Pressemeldung.

Markus Hackstein ist Sprecher des Vorstands und verantwortet die „Business-Units“ der Varta AG. Armin Hessenberger bleibt CFO, Rainer Hald CTO.