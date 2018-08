Herbert Hieber wird 70

Man erkennt ihn am Fahrradhelm: Der Ellwanger SPD-Stadt- und Kreisrat Herbert Hieber feiert am Mittwoch, 22. August, seinen 70. Geburtstag. 2014 ist er zum zweiten Mal in den Ellwanger Stadtrat gewählt worden, sozusagen als Nachfolger für seine Frau Irmgard. Aber schon zuvor hatte Hieber die Geschicke der Stadt im Rat von Juli 1980 bis Oktober 2004 mitbestimmt.

Schule und Bildung sind bei Weitem nicht die einzigen Themen, die Hieber am Herzen liegen. Aber sie passen natürlich gut zu einem Mann, der 42 Jahre im Schuldienst war,. Zuletzt war er elf Jahre Rektor der Karl-Kessler-Realschule in Wasseralfingen. Das waren auch genau jene Jahre, in denen er nicht für den Gemeinderat in Ellwangen kandidiert hat.

Hieber, so wurde ihm 2013 zum Abschied bescheinigt, habe die Schullandschaft entscheidend mitgeprägt und viele Impulse gesetzt. Dabei sei er stets den aufrechten Gang gegangen. Bevor er an die Karl-Kessler-Realschule in Wasseralfingen kam, hat er an der Ellwanger Eugen-Bolz-Realschule unterrichtet. Auch da sei er stets von Schaffenskraft und Unruhe geplagt gewesen, hieß es.

Daran hat sich nichts geändert. Im Ellwanger Gemeinderat versucht Hieber, für seine kleinste Fraktion das Maximale herauszuholen und ist dabei unermüdlich, auch wenn manche SPD-Vorstöße, ein beitragsfreies Kindergartenjahr zum Beispiel oder die Abschaffung der doppelt-unechten Teilortswahl, immer wieder von der Mehrheit abgeschmettert werden. Aber es gibt auch Erfolge. So wird im Herbst der Schulbeirat gegründet, für den sich Hieber immer stark gemacht hat. Ein anderer Wunsch, der Aufzug an der Unterführung beim Müller-Markt, wird jetzt wohl mit der Landesgartenschau erfüllt. Manchmal braucht Kommunalpolitik einen langen Atem und zähe Vertreter.

Wenn er sich nicht gerade kommunalpolitisch engagiert, ist Hieber sportlich und kulturell unterwegs und wann immer möglich mit dem Fahrrad. Wie schon das andere SPD-Urgestein im Ellwanger Stadtrat, Hans Rieger. Ob sich Herbert Hieber mit 70 zu den Urgesteinen zählen möchte, ist offen. Dass er es bei den Kommunalwahlen 2019 noch einmal wissen will, aber nicht. Er tritt wieder an. Den Ruhestand überlässt er anderen.