Herbe Klatsche für Keglerinnen aus Schrezheim

Die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen haben am vergangenen Sonntag ein Nachholspiel beim Aufsteiger Eggolsheim gehabt. Die KC-Damen waren gewarnt, denn Eggolsheim spielt auf einer „geölten“ Bahn. Diesen Heimvorteil spielten sie aus und behielten die Punkte bei sich.

Kathrin Lutz und Saskia Hopp begannen für den KC aus Schrezheim. Lutz startete nach ihrer Verletzungspause wieder voll durch und schrammte am Ende nur knapp am Punkt vorbei. Hopp dagegen fand nicht zu ihrem Spiel und musste auch ihren Punkt abgeben.

Sabina Sokac und Melina Ruß versuchten es jedoch weiter. Doch Eggolsheim hatte immer noch einen Trumpf im Ärmel und so waren auch die beiden Punkte im Mittelpaar weg.

Das Schlussgespann Daniela Weber und Bianca Sauter hatte bereits 126 Kegel Rückstand und noch keinen Punkt auf der Habenseite. Weber startete mit einer 175er Bahn, doch das reichte im Gesamten nicht aus. Auch ihr Punkt ging an Eggolsheim. Sauter hatte mit ihrer Verletzung zu kämpfen und für sie kam Lara Drexel in die Partie. Diese zeigte eine gute Leistung und gewann noch den letzten Satz. Am Ende war aber auch dieser Punkt weg. Gegen eine Gesamtholzzahl von 3519 fanden die Schrezheimerinnen kein Mittel und so mussten sie mit einer 0:8-Niederlage die Heimreise antreten. An diesem Sonntag steht schon das nächste schwere Spiel an. Victoria Bamberg kommt in den Kegeltreff am Kloster. Um 12 Uhr werden die Teams auf die Bahnen gehen.