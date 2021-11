„Helfen bringt Freude“: In den Krankenhäusern von „Padre José“ finden arme Menschen Hilfe

In der Millionenstadt Arequipa im Süden Perus ist medizinische Hilfe für viele Menschen kaum bezahlbar. Der Comboni-Missionar Pater Josef Schmidpeter hat deshalb in Arequipa und Peru Kliniken aufgebaut, in denen gerade arme Menschen Hilfe und Pflege bekommen können. Unterstützt wird diese Aktion vom Freundes- und Förderkreis „Pro Espiritu Santo“

In Arequipa kennt ihn fast jeder: den Comboni- Pater Josef Schmidpeter oder einfach nur kurz „Padre José“. Wenn man in ein Taxi steigt, muss man die Adresse des 85-jährigen Comboni-Missionars nicht kennen, wenn man ihn besuchen will. „Es reicht, Padre José zu sagen, und der Fahrer bringt Sie hin“, erklärt Bernhard Kuhn, der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises des Vereins Pro Espiritu Santo.

Padre José stammt aus Laibstadt bei Nürnberg und wohnte als Schüler im Ellwanger Josefinum. In den 80er-Jahren kam Pater Schmidpeter erstmals nach Peru und wirkte dort als Pfarrer der Pfarrei „Espiritu Santo“ in Arequipa. Dort setzte er sich unter anderem für den Aufbau einer dezentralen Wasserversorgung, Kinderspeisung und eine Abendschule für Erwachsene ein. Nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Deutschland hatte der Geistliche unter anderem die Comboni-Hausleitung in Ellwangen inne. Seit 2009 wirkt der Pater wieder in Peru. Dort war er mitverantwortlich für den Neubau von Krankenhäusern, die auch den Armen offenstehen und die für sie bezahlbar sind: Ein großes Krankenhaus und eine kleinere Klinik in Arequipa sowie eine weitere in Lima, der Landeshauptstadt mit ihren rund zwölf Millionen Einwohnern.

Das Einzugsgebiet der großen Klinik in Arequipa ist riesig: Es reicht vom Titicacasee bis zur Grenze zum südlichen Nachbarland Chile. Die Corona-Pandemie stürzte die Häuser in eine veritable Krise. Denn in Peru herrschte eine rigorose Ausgangssperre. Der Betrieb der Kliniken konnte nicht aufrecht erhalten werden. Die Hilfe des Freundes- und Förderkreises „Pro Espiritu Santo“ war in dieser Phase unerlässlich.

Die Pandemie hat im Land bisher rund 200 000 Todesopfer gefordert. Die Kliniken sind inzwischen wieder geöffnet, die Auslastung liegt bei etwa 80 Prozent, erklärt Bernhard Kuhn, der aus Eggenrot stammt. Mehr sei wegen der Abstandsregeln nicht möglich. Durch die Pandemie habe die Wirtschaft von Peru stark gelitten, ergänzt der Vorsitzende des Freundeskreises. 80 Prozent der Menschen seien prekär beschäftigt. Und gerade ein großer Teil der Kleinbetriebe im Land habe pandemiebedingt schließen müssen.

Die Krankenhäuser „Pro Espiritu Santo“ in Peru sind unabhängig von Staat und Kirche. Das Besondere ist, dass die Behandlungsgebühren viel niedriger sind als in anderen privaten Kliniken. Ein Arztgespräch kostet in den von „Padre José“ aufgebauten Häusern 15 Soles, das sind umgerechnet etwa drei Euro. Ein Termin bei einem Facharzt kostet 25 Soles, rund fünf Euro. In einer „normalen“ Privatklinik kostet ein Arzttermin dagegen zwischen 100 und 200 Soles.

90 Prozent der Menschen in Peru sind nicht krankenversichert. Die Ärmsten der Armen werden ab und zu auch kostenlos behandelt. Ohne die Hilfe aus Deutschland wäre dies nicht möglich. Die Kliniken „Pro Espiritu Santo“ verfügen darüber hinaus über moderne Diagnosegeräte und sind damit deutlich besser ausgestattet als die staatlichen Kliniken.

Bei den staatlichen Krankenhäusern herrsche überdies eine ausgeprägte Beamtenmentalität, erzählt Bernhard Kuhn. Oft fehlten Medikamente, zudem sei die Fehlerquote bei den Diagnosen recht hoch, weiß der Vorsitzende des Freundeskreises.

Der Verein unterstützt darüber hinaus ein Altenheim und vier Waisenhäuser, in denen zwischen 200 und 220 Kinder untergebracht sind. Es wird zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Kinder täglich Milch bekommen. Die Kinder werden auch medizinisch betreut, so gibt es zum Beispiel Reihenuntersuchungen.

Mit den Spenden unterstützt der Förderverein den täglichen Betrieb der Krankenhäuser. Derzeit wird zum Beispiel wegen der andauernden Pandemie Schutzkleidung gebraucht, ebenso Medikamente. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Lebenswerk des Comboni-Paters erhalten bleiben kann, der vor Kurzem auf außergewöhnliche Weise geehrt worden ist: Zum 200-jährigen Jubiläum der Staatsgründung Perus hat die Stadt Arequipa 200 Menschen ausgezeichnet, die sich besonders verdient gemacht haben. „Padre José“ hat eine dieser Auszeichnungen als „Arequipeño Del Bicentenario“ erhalten.