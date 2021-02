Helen Seydelmann siegt bei „Jugend debattiert“

Trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schulschließung haben die Jugend-debattiert-Schulen in Ostwürttemberg den Regionalwettbewerb abgehalten. Dank des digitalen Konferenzsystems alfaview tauschten sich die Debattant*innen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen in lebhaften und spannenden Debatten aus und bewiesen ihre Sachkenntnis und ihre Redegewandtheit.

In der Altersgruppe 1 (Klassen 8 bis 9) debattierten Helen Seydelmann und Julia Henninger aus der G9b des Gymnasiums Sankt Gertrudis darüber, ob Jungen und Mädchen in den naturwissenschaftlichen Fächern getrennt unterrichtet werden sollten. Beide zeigten eine starke Debatte. Besonders Helen Seydelmann glänzte mit ihrer Überzeugungskraft und ihrer Ausdrucksfähigkeit und belegte damit den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Damit qualifiziert sie sich für den Landeswettbewerb im April, der normalerweise im Landtag in Stuttgart stattfindet. Als Preis des Landes Baden-Württemberg werden die Sieger*innen des Regionalwettbewerbs außerdem zu einem dreitägigen Debattiertraining eingeladen, in dem sie sich auf den Landeswettbewerb vorbereiten können. Dieses Siegerseminar findet dieses Jahr ebenfalls online statt.

Die Vorbereitung auf den Wettbewerb mit genauen Recherchen zum Thema und vielen Übungsdebatten wurden von Pia Wippel und Leni Krämer aus der G9a unterstützt. Im Wettbewerb hielten sie sich als Nachrückerinnen bereit. Die Leitung der Jugend-debattiert-Gruppe hatten Joséphine Marra als Schulkoordinatorin und Heike Baur als Jugend-debattiert-Lehrkraft inne.

Als Beraterin konnte zudem die ehemalige Schülerin Sophie Buchstab gewonnen werden, die 2019 als Debattantin selbst bis in die Landesqualifikation vorgestoßen war und die Jugend-debattiert-Gruppe von ihrem Studienort Stuttgart aus unterstützte. Joséphine Marra und Sophie Buchstab waren zusätzlich Mitglieder der Jury in verschiedenen Altersklassen.