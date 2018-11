Helau, der FCV wird 55

Pünktlich am 11.11. um 11 Uhr 11 hat der Fastnachts-Club Virngrundkrähen am Fuchseck die fünfte Jahreszeit und gleichzeitig sein 55-jähriges Vereinsjubiläum eingeläutet. Was könnte da besser passen, als der Dauerbrenner „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, der aus den Lautsprechern schallte.

Zum Faschingsauftakt waren alle versammelt: FCV-Präsidium, Elferrat, Ehrenpräsident Dieter Groß, Dergelgarde, die neu gegründete Garde Virngrundfunken, die Garden, Virngrundkrähen, Tintenschlecker, Männerballett, Narrenpolizei, Feuerteufel, Hexenzunft, Lensenbuschteufel, Veitlesschmatzer, Eichgeister, Feuerschützenbostel, Ri-Ba-Na, Kobeleshof-Narren, Spitalgoischtle Maria Ohrnberger und Träger der Goldenen Sau.

Während die Fahnen gehisst wurden, ertönte der Narhalla-Marsch, danach die Schlachtrufe der einzelnen Zünfte. „Vielen Dank, dass ihr die Sonne für uns bestellt habt“, bedankte sich Sitzungspräsident Heiko Eberhard bei Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, Bürgermeister Volker Grab und Kulturamtsleiter Anselm Grupp. Danach wurden die drei überschüttet mit dem dreifachen Schlachtruf für Rathaus-Mitarbeiter: „Schlaf gut“.

FCV-Präsident Jürgen Fünfgelder ging auf das Gründungsjahr des FCV, 1964, ein. Er blickte aber nicht nur zurück, sondern auch voraus auf den 11.11.2029, wenn der FCV, nach der dann beendeten Landesgartenschau, auf einem Ausflugsboot auf der Jagst seinen 66. Geburtstag feiern kann, mit dem in Ruhestand befindlichen OB als Reiseleiter. Die Prunksitzungen würden dann in der Ruine der Stadthalle abgehalten. „Dann seid ihr in einer schönen Stadthalle“, war sich hingegen Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sicher. Denn die Stadt freue sich auf beides, auf die Landesgartenschau und die Stadthalle. Danach wurde auf die fünfte Jahreszeit angestoßen.

Ehrungen

FCV-Präsident Jürgen Fünfgelder ehrte in der Stadthalle Nelly Agathangelidis, Fanni Burr, Johanna Dürr, Jule Haas, Leoni Trump, Pepa Schmölz, Philline Sogl, Pia Weber und Mia Weingart, alle von der Dergel- oder der Kleinen Garde, mit dem FCV-Kindertanzorden in Gold. Mit dem Brauchtumsorden in Silber (für fünf Jahre) wurde Michael Kaplan von den Virngrundkrähen ausgezeichnet, mit dem Brauchtumsorden in Gold Dorothea Pratz (für zehn Jahre), ebenfalls von den Virngrundkrähen. Den Gardetanzorden in Silber des Landesverbandes württembergischer Karnevalsvereine (LWK) erhielten Andreas Ilg (Männerballett) sowie Maren Fünfgelder, Nicole Hahn und Lavinia Wagner (alle Krähengarde), sie tanzen mindestens seit zehn Jahren. Den LWK-Gardetanzorden in Gold für zehn Jahre bekam Benjamin Wenzel. Mit dem Großkreuz des LWK wurden die Trainerinnen der Teenie Garde, Nicola Ilg und Rebecca Schlipf, geehrt.