Heiraten im Naturfreibad Kressbachsee

Die Stadt Ellwangen bietet am Freitag, 7. Mai, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr, wieder sechs standesamtliche Trauungen im Naturfreibad Kressbachsee an.

Die Gebühr für eine Trauung im Naturfreibad beträgt 200 Euro. Bei schlechter Witterung müssen die geplanten Trauungen in den Trauraum des Palais Adelmann verlegt werden. Trauungen im Naturfreibad Kressbachsee können beim Ellwanger Standesamt unter der Telefon 07961 / 84305 beziehungsweise 07961 / 84259 oder per Email: standesamt@ellwangen.de ab sofort reserviert werden. Foto: Archiv