Heiraten im Lichterglanz des Palais Adelmann

Die Stadt Ellwangen will auch in diesem Jahr wieder Termine für Candle-Light-Trauungen im Palais Adelmann anbieten. Das gesamte Palais Adelmann wird dazu in Kerzenlicht getaucht. Die Gebühr für eine Kerzenlichttrauung beläuft sich auf 200 Euro. Die Candle-Light-Trauungen finden vom 26. November bis 28. November, jeweils von 16 bis 20 Uhr, statt. Anfragen sind beim Standesamt unter den Telefonnummern 07961 / 84305 und 07961 /84259 oder per E-Mail: standesamt@ellwangen.de möglich. Foto: Ursula Maier