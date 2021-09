Heinz Rieker bleibt BVSG-Vorsitzender

In der Stadthalle Ellwangen hat kürzlich die Mitgliederversammlung der Behinderten- und Versehrten-Sportgruppe Ellwangen (BVSG) für die Jahre 2019/2020 und 2020/2021 stattgefunden.

Wie die Verantwortlichen bei der Versammlung betonten, hätten die vergangenen Vereinsjahre ganz im Zeichen der Pandemie gestanden. Sportbetrieb, Veranstaltungen, Wettbewerbe und Vereinsleben seien nahezu komplett zum Erliegen gekommen. In diesem Zuge wurde darauf hingewiesen, dass laut Bestandserhebung desWürttembergischen Landessportbunds die Behinderten- und Rehasportgruppen in der Corona-Krise den größten Mitgliederschwund zu verkraften gehabt hätten. Positiv hob Vorsitzender Heinz Rieker an dieser Stelle die Treue der Ellwanger BVSG-Mitglieder zum Verein hervor.

Konrad Barth nahm danach die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig ausfiel. Eine neue Satzung, Beitragsordnung und Ehrenordnung wurden nach Erläuterung durch den Vorsitzenden einstimmig genehmigt.

Die Neuwahlen des Vorstandes brachten folgendes Ergebnis: Der Vorsitzende Heinz Rieker, die zweite Vorsitzende Tanja Kraus und Schatzmeister Alfred Weniger wurden einstimmig wiedergewählt. Jennifer Stark wurde als Schriftführerin einstimmig neu in den Vorstand gewählt.

Ehrungen

Die Ehrennadel in Bronze und Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten: Elisabeth Barth, Mario Buchmann, Hermann Butz, Manfred Engelhardt, Stephanie Franke, Johannes-Georg Fuchs, Renate Gärtner, Robin Gohl, Hubert Gugel, Edelgard Hammele, Alois Herdeg, Claudia Junker, Maria-Therese Junker, Valentin Junker, Wilfried Junker, Jasmin Korn, Maria Kurz, Luzia Maier, Hariolf Mangold, Fritz Manz, Wolfgang Nagel, Anton Nagl, Lisa Ringle, Peter Ruf, Thomas Schmidt, Ingeborg Spang, Christine Starz, Friedrich Steeb, Ingeborg Steeb, Dieter Teuber und Manfred Weber.

Die Vereinsnadel in Bronze mit Urkunde für Mitgliedschaft und ehrenamtlichen Tätigkeit erhielten: Alexander Blattner, Tanja Kraus, Ekkehard Prautzsch, Jennifer Stark und Annette Stier.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden mit der Ehrenurkunde und Vereinsnadel in Silber folgende Mitglieder geehrt: Karl Diemer, Anton Ebert, Heinrich Esch, Maria Grill, Konrad Hilkert, Maria Kucher, Ludwig Lakner, Manfred Schneider, Luzia Scholz, Erika Schuster, Heinrich Seiffert und Irene Stecker.

Die Vereinsnadel in Silber mit Urkunde für Mitgliedschaft und ehrenamtlichen Tätigkeit erhielten: Regina Söldner und Alfred Weniger.

Die Goldene Vereinsnadel mit Urkunde für Mitgliedschaft und ehrenamtlichen Tätigkeit überreichte Vorsitzender Rieker an Peter Fuchs.

Elisabeth Schmid vom Sportkreis Ostalb überreichte an Jennifer Stark die bronzene Ehrennadel und an Gerhard Wünsch die silberne Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Theresia Handschuh-Fuchs, Edeltraud Wünsch und Albert Hügler