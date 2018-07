Heimattage sind auch bei Regen schön

„Die Heimattage sind unser Bürgerfest.“ Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ließ sich die gute Laune durch ein paar Regentropfen nicht vermiesen, als er am Samstag kurz nach 18 Uhr die 63. Heimattage eröffnet hat. Herzlich hieß er Ellwanger Bürger und Gäste aus den Partnerstädten, Amtskollegen, Stadträte und Ortsvorsteher willkommen. Offenbar hat der OB einen guten Draht zu Petrus, denn am trüben Himmel zeigte sich zaghaftes Blau: Das Wetter hielt, auch am Sonntag, wenigstens halbwegs.

Unter schützenden Schirmen im festlich herausgeputzten Arkadenhof des Schlosses ließen es sich Bürger und Honoratioren der Stadt ebenso gut gehen wie ihre Gäste aus den Partnerstädten Langres und Abbiategrasso. Mit der italienischen Delegation waren der am Tag zuvor mit der Ellwanger Bürgermedaille in Silber ausgezeichnete Valter Bertani, Abbiategrassos Bürgermeister Cesare Nai und sein Amtsvorgänger Roberto Albetti nach Ellwangen gereist.

Es ist immer wieder ein großartiges Schauspiel, wenn die Bürgergarde mit klingendem Spiel in den Schlosshof einzieht. Kommandant Hans-Peter Schmidt meldete dem OB formvollendet den Antritt der Garde. Hilsenbek dankte allen, die unter dem Dach des Stadtverbands sporttreibender Vereine die Heimattage wieder hervorragend organisiert und die Bewirtung übernommen haben. „Exzellentes Essen, gute Musik, und was trinken wir?“, fragte er ins Rund und unter die Schirme. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Rotochsenbier“, schallte es fröhlich zurück.

Ein Prosit auf die Landesgartenschau

Da war doch noch was? Natürlich – die Landesgartenschau. Allen, die bei der grandiosen Präsentation im April mitgewirkt und Ellwangens Bewerbung ins Ziel gebracht haben, versprach der OB eine Eintrittskarte. Nicht zuletzt mehr als 2000 Schulkindern, die mit dem sensationellen Flashmob begeistert hatten. Ein bisschen dauert es ja noch bis 2026. „Aber den Zuschlag feiern wir jetzt bei den Heimattagen. Die 71. Heimattage feiern wir dann zur Landesgartenschau“, strahlte Hilsenbek und stieß mit Rotochsen-Brauereichef Alexander Veit mit dem ersten Landesgartenschau-Bier auf das kommende Ereignis an. Die Bürgergarde schoss donnernd Salut.

Sodann schritt der OB mit Cesare Nai, Roberto Albetti und Valter Bertani beherzt und mit rot-karierter Schürze gut gerüstet zur Tat und schnitt den Ochsen an. „Peterle“ war, als er in der Jagstaue noch unter uns weilte, der Schönste unter seinesgleichen und wog stattliche 329 Kilo. Am Grill im Ochsenbratturm brutzelte er von sechs Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags. So verlangt es die Tradition. Eine Portion mit Schupfnudeln kostete acht Euro. Da kann man nicht meckern.

Auch sonst gab es keinen Grund zur Klage. Obwohl es dem Jugendblasorchester und dem Musikverein Rindelbach nicht ganz gelang, die Regenwolken wegzublasen, und Petrus die Schleusen wieder öffnete, Exil-Ellwanger, Ellwangen-Fans und alle, die es werden wollen, und Gäste aus nah und fern erwiesen sich als wetterfest. Sie machten es dem OB nach, genossen die Heimattage als Fest der Begegnung in vollen Zügen, erfreuten sich an Livebands, sportlichen und tänzerischen Darbietungen und erlebten unvergessliche Stunden. Wetter – was ist das?