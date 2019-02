Heilix Blechle Heidanei – so schee ka a Narramess’ sei

Wer am Sonntagvormittag durch Pfahlheim gefahren ist, dem sind die vielen verkleideten Narren aufgefallen, die in Richtung Sankt-Nikolaus-Kirche geströmt sind. Dort war Narrenmesse und ganz Pfahlheim schien auf den Beinen zu sein. So war es klar, dass man in der Kirche fast keinen Platz mehr fand.

Organisiert von den Limesnarren, dem närrischen Kirchengemeinderat und der Halheimer Bauernkapelle, zieht die Narrenmesse jedes Jahr immer mehr Menschen auch aus der Umgebung an, die verkleidet und maskiert in der Kirche innehalten wollen. Pater Sony, Priester der Seelsorgeeinheit Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach, feierte zusammen mit seinem Vorgänger, Pfarrer Anton Forner, und den vielen Besuchern diese Narrenmesse. Pater Sony, der aus Indien stammt, erzählte, dass man dort keinen Fasching kenne. „Heilix Blechle“ rief er in den Kirchenraum und alle antworteten mit „Heidanei“. Sony ging in seiner närrischen Ansprache auch darauf ein, dass auch in der Faschingszeit die Kirche nicht fehlen dürfe. „Die Kirche bleibt wichtig bei aller Narretei“, sagte er. „In Gottes Namen möchte ich mit Euch Fasching feiern – Amen“.

Besondere Stimmung war in der Messe spürbar

Die Halheimer Bauernkapelle unter der musikalischen Leitung von Reinhold Brendle spielte die Stücke „Freunde, wir fangen an“, „Sing mit mir ein Halleluja“ und das Pfahlheimer Narrenlied. Die Kirchenbesucher, sangen kräftig mit und egal, ob Gardemädchen, Domino, Kaminfeger, Cowboy und Indianer, alle spürten die besondere Stimmung. Pfarrer Anton Forner trug seine seine närrische Predigt vor, die manchen nachdenklich stimmte aber auch zum Schmunzeln anregte.

Als zum Schluss noch Christian Stenzenberger als Bruder Christian Lustiges aus dem Jahr in der Kirchengemeinde erzählte, war die Stimmung famos und bei vielen sah man ein glückseliges Lächeln. „Heiligs Blechle Heidanei“, so ka's doch nur in Pfohla sei“.