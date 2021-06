Heiko Fähnle wechselt an die Karl-Stirner-Schule Rosenberg

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Heiko Fähnle, bisher Rektor an der Grundschule Sankt Georg in Ellwangen-Schrezheim, zum neuen Schulleiter der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule in Rosenberg ernannt.

Seine erste Dienststelle trat Heiko Fähnle an der Rupert-Mayer-Schule für Erziehungshilfe in Ellwangen an, wechselte später als Lehrer an die Schlossgartenschule in Alfdorf und schließlich an die Sankt-Georg-Schule in Ellwangen-Schrezheim, an der er seit 2009 das Rektorat innehat. Neben der Unterrichtstätigkeit engagierte sich der Pädagoge als Ausbildungslehrer und später als Ausbildungsberater für Studierende im Praktikum. An der Grundschule Sankt Georg trieb er maßgeblich die digitale Entwicklung voran und implementierte das digitale schulinterne Fortbildungskonzept.

Durch seine Bereitschaft, noch mehr Verantwortung in der Schullandschaft zu übernehmen, ist Heiko Fähnle seit 2018 Geschäftsführender Schulleiter und somit zuständig für alle Ellwanger Grund-, Gemeinschafts- und Realschulen sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in der Raumschaft Ellwangen. Als wichtiger Kooperationspartner für die Stadt Ellwangen ist er zudem seit 2015 in der Konzeptgruppe Betreuung bei der Schulentwicklungsplanung 2022 der Stadt Ellwangen tätig.

Bis zum Ende des Schuljahres wird er die Schule in Schrezheim kommissarisch weiterleiten und seine Aufgaben als geschäftsführender Schulleiter in Ellwangen wahrnehmen.