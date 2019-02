Heiko Baumeister ist Vorsitzender Richter am Landgericht

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Richter Heiko Baumeister zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Ellwangen ernannt.

Der in Hanau am Main geborene und in Lindau am Bodensee aufgewachsene Richter studierte Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz. Nach der Ersten Juristischen Staatsprüfung im Januar 1998 leistete er seinen Referendardienst in Ulm. 2000 legte er das Zweite Staatsexamen ab, dann folgte eine kurze Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Münchner Großkanzlei. 2001 trat er in den höheren Justizdienst bei dem Amtsgericht Heidenheim ein und wechselte 2002 zur Staatsanwaltschaft in Ellwangen und ein Jahr später zum Amtsgericht Ellwangen. Hier wurde er 2005 zum Richter kraft Auftrags und 2007 zum Richter am Amtsgericht ernannt.

Baumeister profilierte sich als souveräner Vorsitzender des Bezirksjugendschöffengerichts, schreibt die Justizbehörde. Seit Mai 2011 ist er Straf- und Jugendrichter am Landgericht. Von Dezember 2017 bis Mai 2018 war er an einen Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart abgeordnet. Mit seiner Beförderung übernimmt Baumeister den Vorsitz der Dritten Strafkammer, die für Berufungen gegen Urteile der Straf- und Jugendrichter sowie der Schöffengerichte bei den Amtsgerichten im Landgerichtsbezirk Ellwangen zuständig ist.