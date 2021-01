Heftiger Schneefall: Zahlreiche Unfälle wegen Glätte in der Region

Der Schneesturm, der aktuell über die Ostalb zieht, hat am Dienstag zu zahlreichen Unfällen und Verkehrshinderungen geführt. Wie die Polizei am Vormittag mitteilt, habe man es bislang aber nur mit Blechschäden zu tun gehabt. Lediglich bei einem Unfall in Rot am See sei ein Personenschaden gemeldet worden.

An Steigungen könne es laut Polizei aktuell im gesamten Kreisgebiet zu Verkehrsproblemen kommen. Immer wieder stellten sich hier vor allem Lkw quer, heißt es. Ein solches Bild hat sich am Vormittag unter anderem auf der L1060 gezeigt. Mehrere Lkw, die von Ellwangen in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war, scheiterten an der Steigung kurz vor Rosenberg. Ein Lkw landete gar in der Verkehrsinsel. Auch bei der JRS scheiterte viele Schwertransporter am Berg Richtung Unterknausen.

Betroffen sind auch die Autobahnen. Von der A6 wird ein größerer Lkw-Stau bei Schwäbisch Hall gemeldet. Die rechte Fahrspur ist offenbar blockiert.

Die Mitarbeiter der Bauhöfe sind im Dauereinsatz und räumen die Straßen frei. Wie der stellvertretende Leiter der Ellwanger Bauhofs mitteilt, habe seine Mannschaft den Einsatz im Laufe des Tages im weiter hochgefahren. Aktuell seien alle sieben Räumfahrzeuge im Einsatz, dazu kämen zehn Mann, die mit Handräumern die Gehwege in der Innenstadt vom Schnee befreien. Trotzdem bleibt die Lage weiter angespannt. Die Polizei mahnt deshalb eindringlich eine angemessene Fahrweise an.

