Heeresmusikkorps Ulm kommt am 13. März

Das Heeresmusikkorps Ulm steht seit über 50 Jahren für die musikalische Vielseitigkeit eines sinfonischen Blasorchesters, begeistert mit seinen Konzerten in ganz Deutschland und vertritt die Bundesrepublik bei zahlreichen Veranstaltungen im Ausland. Am Mittwoch, 13. März, gastiert das Ensemble in der Rundsporthalle in Ellwangen. Der Kartenvorverkauf für das Benefizkonzert hat bereits begonnen.

Das Wohltätigkeitskonzert des Heeresmusikkorps Ulm im März vergangenen Jahres in Ellwangen war ein voller Erfolg und hat rund 800 Zuhörer begeistert. Zu verdanken war das Konzert der Klarinettistin und gebürtigen Ellwangerin Sophie-Theresa Gruber, die im Musikverein Rindelbach spielt und 2018 als Soldatin aktives Mitglied des Heeresmusikkorps war. Mittlerweile hat Sophie-Theresa Gruber die Bundeswehr verlassen. Von dem Benefizkonzert profitierten die Ellwanger Bürgerstiftung mit 2200 Euro und die Förderung junger Musiker im Musikverein Rindelbach mit knapp 4600 Euro.

Dem sinfonischen Blasorchester hat damals die volle Rundsporthalle und die gute Organisation und Umsetzung des Konzerts durch den Musikverein Rindelbach mit Unterstützung der Stadt derart imponiert, dass seitens des Musikkorps bereits in der Konzertpause nach einem Termin für 2019 gefragt wurde. Der neue Vorsitzende des Musikvereins Rindelbach, Reiner Gruber, Vater von Sophie-Theresa Gruber, würdigte bei einem Pressegespräch den Einsatz von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, von Anselm Grupp und Olaf Thielke vom Kulturamt der Stadt, von Thomas Steidle vom Ordnungsamt, vom Baubhofs und vor allem von seinen Musikern. „Wir haben mit 30 Leuten vom Musikverein eine 120 Quadratmeter große Bühne auf drei Etagen aufgebaut und für knapp 1000 Leute bestuhlt, sowie Cateringbereich und Garderobe für das Heeresmusikkorps hergerichtet“, erinnert sich Gruber an das Event: „Und sofort nach dem Konzert zusammen mit Hausmeister Michael Brand die Halle wieder für den Sportbetrieb freigemacht.“

Und auch jetzt ist der Musikverein Rindelbach wieder federführend Veranstalter des Konzerts, in Kooperation mit der Stadt Ellwangen. Gruber erhofft sich einen ähnlichen Erfolg wie im Vorjahr: „Letztes Jahr haben wir 800 Gäste gehabt, und diese Zahl möchten wir wieder gerne haben. Wenn es drauf ankommt, kriege ich aber das Doppelte in die Halle.“ So werde dieses Mal für 900 Besucher bestuhlt, mit genügend Stühlen in der Reserve.

Das Benefizkonzert ist zugunsten der Bürgerstiftung der Stadt Ellwangen und der musikalischen Förderung von Kindern im Musikverein Rindelbach. „Wir kooperieren mit der Grundschule in Rindelbach“, sagt dazu Reiner Gruber: „Dort ist eine Bläserklasse entstanden, die Moritz von Woellwarth leitet. Diese Bläserklasse haben wir 2018 mit zwölf Leihinstrumenten im Wert von 5000 Euro ausgestattet. Im Grunde ist es Nachwuchsgewinnung.“

Gruber freut sich bereits jetzt auf das Konzert: „Es macht uns Spaß, das Konzert nochmals zu organisierten weil es eine tolle Sache für Ellwangen ist. Und weil man sieht, die Ellwanger stehen immer noch hinter der Bundeswehr und ihren Organisationen.“

Die Schirmherrschaft für das Konzert haben Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und die CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack übernommen. Das Konzert am 13. März in der Rundsporthalle beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.